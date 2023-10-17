香港人在北京｜戴祖儀着短褲仔騷腿勁吸睛　居然喺酒店房做呢樣嘢

無綫（TVB）劇集《香港人在北京》自開播以來反應不俗，劇中各個角色都成功掀起話題，當中戴祖儀和吳業坤這對歡喜冤家尤其可愛。而在拍攝場地外，戴祖儀亦同樣可愛，她居然在酒店房內上演一幕徒手開榴蓮，技驚四座！

戴祖儀、吳若希、傅嘉莉及吳沚默在酒店房內搞邊科？（小紅書截圖）

原來是開榴槤。（小紅書截圖）

戴祖儀最近在社交平台分享在北京拍攝時的一些生活點滴，片中她提到有日與吳若希收到朋友送贈的黑刺榴蓮，於是滿心歡喜在同劇的女仔電話群組分享，但不知如何打開個榴槤，吳若希就問有無人有生果刀，幸好吳沚默有。

開心分享，但傅嘉莉個Gag很爛。（小紅書截圖）

大家商討開榴槤方法，（小紅書截圖）

於是戴祖儀、吳若希、傅嘉莉及吳沚默齊聚酒店房準備開榴蓮，她們起初以為很容易一劈就開，但事實並非如此，吳若希攞住生果刀劈極都劈不開。跟住她們又想榴蓮會否想西瓜一樣，擲落地下就會爆開？於是戴祖儀親身上陣，但一樣無用，她反而還被榴槤反彈嚇到，非常搞笑。吳若希留言笑說：「等等先⋯ 明明約咗喺你間房⋯點解最後係我間房？」戴祖儀即詐傻：「係囉點解既？」

吳若希劈極都劈不開。（小紅書截圖）

戴祖儀諗住可以掟爛榴槤，（小紅書截圖）

但一樣無用，反而還被榴槤反彈嚇到。（小紅書截圖）

笑爆嘴。（小紅書截圖）

長腿搶Focus。（小紅書截圖）

在用盡方法都搞不掂的情況下，戴祖儀最後選擇徒手開榴蓮，居然又被她「力王」上身，成功開到！她更得戚說：「妳哋班女除了尖叫，仲有啲咩作用！」網民搞笑留言：「祖儀原來不只大臉，仲好大力。」也有網民留意到戴祖儀的一身睡衣裝束，大讚穿上小短褲的她大騷40吋長腿勁吸睛。

戴祖儀徒手開榴槤。（小紅書截圖）

用盡全力。（小紅書截圖）

力王上身。（小紅書截圖）

最後成功了。（小紅書截圖）