楊茜堯自爆被仔女折磨恨拍劇　被問老公結紮話題巧妙解答

現年44歲的楊茜堯自從與老公羅子溢結婚，育有1女1子後，已經甚少在香港出席公活動。她今日（18日）現身旺角出席品牌 周年生日派對活動，並在現場落力推廣產品兼與頭十名消費最高金額的客戶簽名影相留念。楊茜堯接受《香港01》訪問表示：「Hello大家好，好耐冇見！其實都係忙嘅，忙緊湊兩個小朋友，佢哋喺最活躍好動嘅時間，我覺得我嘅人生好似未試過不斷俾兩個小朋友折磨。」她續指今日出活動都要事先安排準備，才夠膽接活動。

楊茜堯今日（18日）現身旺角出席滴雞精品牌 「田原香」活動。（梁碧玲攝）

楊茜堯在現場落力推廣產品兼與頭十名消費最高金額的客戶簽名影相留念。（梁碧玲攝）

被問到比較享受拍劇，還是照顧小朋友，她表示：「拍劇舒服好多，拍劇冇咁大嘅精神壓力，小朋友仲細，要望住佢哋走去邊，所以精神壓力大好多，但拍劇鏡頭結束就可以瞓覺。」至於有否與家姐楊卓娜談論湊仔經，她坦言比較少，因為家姐的女兒比較大，反而自己會同有生小朋友的朋友分享比較多。

楊茜堯坦言比較少和家姐楊卓娜談論湊仔經。(tavia_yeung@Instagram)

講到小孩的升學狀況，她表示：「比較多一啲zoom 嘅面試，所以我哋有陣時諗過鎖定目標就報呢間，都係讀國際學校所以程序會簡單啲，會冇咁大壓力！」談到最近打風不斷會否停影響孩子的上課進度，她說：「影響我要陪佢哋，佢哋咁細個主打都係玩同埋活動為主去教學，一打風佢哋就要留喺屋企困獸鬥，諗吓做啲乜嘢同埋安排啲乜嘢玩，好頭痛！」被問到會否考慮再生小朋友，她直言：「我諗唔會啦掛！點解我會講唔會啦掛呢！係因為有人問我想唔想再生，如果我知道會生多個女兒的話，我一定會再生多個，如果係生多個仔，我就會頭痕！」

楊茜堯被問到會否考慮再生小朋友，她坦言想生多個女兒。(羅子溢ig)

講到老公會否考慮結紮嗎，她表示：「紮唔紮咩，我頭髮剪到咁短，唔紮啦！（點解鍾意生女兒多過兒仔？）其實我兩個都鍾意，因為我哋係兩姊妹，我都希望我個女兒有個妹妹可以陪伴。現在小孩都好叻，佢知道佢係點樣出嚟，同埋知道我個肚裝咗啲乜嘢，佢成日都同我講自己喺媽媽個肚度走出嚟，所以想睇吓裏面究竟係啲乜嘢！」

楊茜堯享受拍劇多過湊仔。（梁碧玲攝）

提到老公羅子溢有否幫手協助照顧小朋友，她說：「佢啱啱拍完劇，主要都係俾我呼喝，咁佢都好幫手，主打要湊小朋友返學放學，陪佢哋食飯，陪佢哋玩！尤其是湊小朋友需要好多精力！」至於有否考慮再接拍電視劇，她說：「都有機會嘅，傾緊嘅，細節方面就未可以透露住，希望係不久嘅將來有作品同大家見面。」談到如何兼顧家庭與事業，她笑說：「如果真係要拍劇，我半年前要計劃好，我同老公講過如果我要拍劇，佢就要多啲時間照顧屋企，咁我哋就可以做交替嘅工作。」

楊茜堯表示願意再生多一個女兒。（梁碧玲攝）

講到會否考慮夫妻檔接內地綜藝節目，她表示：「我哋等緊呢個機會。（想拍咩題材為主？）如果拍親子的話，就要出賣女兒，我驚女兒會抗拒上鏡，如果佢係好鍾意的話我都會考慮，小朋友現在就世代轉變，出得嚟多啲就會有幫助成長，所以都OK嘅！」

楊茜堯希望可以同老公夫妻檔接內地綜藝節目。（Instagram：lawhimmm）

被問到女兒可以接觸電子產品嗎，她表示：「佢有睇過我《家族榮耀》，但佢當時唔係好識睇，佢淨係聽到首歌，就會即刻跳舞！咁今日做呢一個活動，有條片錄咗俾我，所有佈景板都喺我個樣，佢就話係媽媽，就覺得好開心！我問佢媽媽叫咩名，佢就話叫楊怡，我話另一個名呢！佢就話叫楊茜堯，現在佢兩個名都記得！」至於女兒得知母親的身份是藝人嗎？她回答：「佢唔知道個性質係乜嘢，佢淨係知道要化妝，有陣時要載耳環，點解要塗上唇膏啊！佢現在得三歲，唔係好知道點解我哋要裝扮。」