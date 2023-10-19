鄭嘉穎出街似足陳凱琳毫無富貴行頭　戴精工錶獲力撐：李家誠都戴

現年54歲的鄭嘉穎與32歲陳凱琳（Grace）雖然年紀相差大，常被外界形容為「父女戀」，但兩人結婚多年依然恩愛甜蜜，婚後誕下三名子女組成幸福的五口之家。即使兩人相愛多年，仍然重視愛情保鮮之道，早前陳凱琳曬出同老公出街拍拖過二人世界的片段，甜蜜到癲閃煞眾人。

陳凱琳鄭嘉穎結婚多年都會出街拍拖過二人世界。（抖音）

除了夠甜夠閃外，兩人出街的打扮行頭也獲網友留意。有人睇完片後，留意到鄭嘉穎出街帶的手錶相當低調，有人翻出他戴的估計是精工錶，網上售價約為5000至8000港元不等，以鄭嘉穎及陳凱琳身家來說，算是相當低調。有網友指不是每位名人都要帶勞力士才有面，也有人指戴精工錶無問題，更指首富李家誠也是戴精工錶，「李生都係戴精工」、「李家誠都戴，有甚麼問題？」

拖手好甜蜜！（抖音）

車老婆出街拍拖。（抖音）

鄭嘉穎及陳凱琳身家一直是外界焦點所在，有報道指陳凱琳身家過億，爸爸陳桂祥「鋪王」手持逾5千萬商鋪收租，坐擁十幾個物業。雖然鄭嘉穎不及太太娘家身家豐富，但多年努力也吸金不少，2016年斥2349.5萬港元買下何文田千呎豪宅，為一家人打造安樂窩。鄭嘉穎及陳凱琳出街行頭都不見有有錢人感覺，早前陳凱琳冬天出街生圖曝光，作為貴婦出街卻會攞紙袋搭地鐵，認真唔話得。

有人留意到有米的鄭嘉穎戴的是精工錶。（抖音）