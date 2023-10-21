Alton、Tiger唔抗拒與友台有更多互動：百花齊放係好好嘅現象

MIRROR成員Alton (王智德）、Tiger(邱傲然）、P1X3L George (歐鎮灝)與Yumi鍾柔美今午（21日）齊齊出席澳門旅遊局活動，Alton同Tiger 除咗喺台上表演「土味求婚」外，又連同George 示範瑜伽式打卡。



Tiger 同Alton 都好想去澳門睇格蘭披治大賽。（陳順禎攝）

Tiger 同Alton 都好想去澳門睇格蘭披治大賽。（陳順禎攝）

雖然Alton 後援會Admin team 早前宣布解散，但呢日蛋白粉嘅應援都十分整齊，Alton 接受訪問時接示：「我嘅角度係佢哋嚟就已經得，同個新聞無咩關係，如果大家關心來說，就仲要啲時間，因為上次都有講過開始人數多，有任何改變都要小心處理。」Alton 透露admin team暫時仍未有新一批人選承接，但見到蛋白粉用自己嘅方式為自己應援，都已經感到開心。「今日會擔心無咗leader 大家會亂，但見到大家都守規矩，所以睇嚟都唔使擔心，係我多心。」最近Edan 、Jeremy、Stanley 不停在廣播專區與粉絲吹水互動，Alton其實亦有個暴風追擊廣播區，問到會否加強使用，他說：「我覺得係一個娛樂，千祈唔好設規則，如果變成責任同工作，好快就會厭。最得意就係見我哋得閒講一兩句廢話。

鏡仔兩位成員Tiger 、Alton 與鍾柔美齊齊出席活動，不過最後大合照時才正式同台。（陳順禎攝）

見到咁多蛋白粉撐場，Alton都話開心。（陳順禎攝）

另外，提到Lokman與Alton 脫離與Tiger 成立嘅服裝品牌， Tiger 表示：「嚴格來說係分開，更嚴格來說都係嗰句分開創作，空間更大。大家想玩多啲唔同類型嘅產品，所以分開各自各去做，可能遲啲又會再合作。」問到會否與Lokman 成立自家品牌，Alton 表示目前先要諗清楚到底想做什麼，他說成立品牌都要考慮風格：「我哋係好和平做呢個決定，打住邊爐講，係愉快、同埋Tiger 屋企人。」

George生日在即，生曰願望除咗係工作上做好自己外，就係開演唱會。（陳順禎攝）

而提到今日與TVB小花Yumi合場，問到會否想未來有更多互動，George 表示最緊要大家享受舞台，而Alton 同Tiger 就話如果公司能夠安排，佢哋亦無任歡迎，仲話「百花齊放係好好嘅現象。」