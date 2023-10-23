西貢結界｜黃澤龍搜救丁利華一年後行山失蹤　電話離奇出現喺海邊

男拔生曾憲哲失蹤8日被尋回一事引起大眾關注，事後不少網民都將此事與都市傳說「西貢結界」聯想起來。香港以往發生過多宗失蹤案都被認為與「西貢結界」有關，例如有重案組探員「丁利華失蹤事件」及「張善鵬失蹤4日奇遇事件」。「鬼王」潘紹聰亦曾在節目中談及過這兩宗案件。



除以上兩案失蹤案「丁利華失蹤事件」及「張善鵬失蹤4日奇遇事件」外，資深行山人士「黃澤龍失蹤事件」也頗受到網民和超自然發燒友關注。

當年警方張貼出的尋人告示。（網上圖片）

時值2006年1月，西貢於4個月再有遠足人士失蹤。據報指，一名曾參與尋找於2005年丁利華的資深人士，任職九巴車長的黃澤龍亦同於西貢行山後失蹤。當日清晨6時黃澤龍叫醒女兒去行山，但女兒就以「未做完功課又天寒地凍」為由推卻，所以他就自行坐車96R到北潭凹。

千溪海岸是行山熱門景點。（網上圖片）

此行黃澤龍並未告之家人目的地，但據知他在下車時就曾向車長透露要前去西貢最東面的長嘴洲及蚺蛇尖北面海灣和千溪海岸觀光。據當年報道所知，他當時身穿黑色開胸連帽外套、附有「髀袋」的啡色長褲及行山鞋，帶着藍色背囊。事發當日，直到晚上10時左右，他的太太發現黃澤龍還未回家，而且一直打電話給黃澤龍也沒有接聽，於是同日她就在多個討論區貼出尋人告示，並於翌日凌晨6點報警。

蚺蛇尖、蚺蛇灣一帶。（網上圖片）

事情直到3，4日後才發現轉機，星期一早上8時，有親友打電話給黃澤龍隨身的手機時居然有人接聽，不過接聽的人就不是黃澤龍本人，而是一名講普通話的男子。電話另一頭的男人表示，來港捕魚時在西貢大灘海岸撿獲一個背囊，背囊內有水樽及壞手機，於是取用了電話卡。雖然黃澤龍家人其後馬上向警方提供資料，不過最後也找不到這位講普通話的男子。

行山路線離海岸距離真係幾遠。（google map截圖）

有網民推測，如果真的就這位講普通話的男子所說的，在西貢大灘海岸拾獲背囊的話，就有奇怪的地方。據一些行山人士所講，其實蚺蛇尖或西貢的行山路線及很多地方都離海面很遠，很多時想將物件拋出去而不被海流衝回來都很費勁。再說，如果真如警方所指黃澤龍可能是失足墮崖的話，背囊從蚺蛇尖行山路線墮落到海岸亦更屬不可能。如果說黃澤龍由蚺蛇灣路線走到千溪海岸觀光的話呢？那又不符合黃澤龍失足致死的推論，況且海岸遠足危險性亦相對為低。

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