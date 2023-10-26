專訪｜林皓霆孖蔡穎恩主持勁有默契　試著莊韻澄性感衫：中間有窿

蔡穎恩（Evelyn）及林皓霆（Charles）昨日（25日）現身旺角宣傳寰亞Youtube 平台「Highlighter橫間道」的新節目《衫P》，二人將會在節目中合作擔任主持角色，而節目將於11月4日上架。Evelyn和Charles接受《香港01》訪問表示：「呢個節目係我哋公司喺疫情期間嗰度構思，我同Charles都係同一個經理人，我哋兩個喺朋友眼中都係好有綜藝咁，你一句我一句虧對方嘅說話都係好笑。嚟緊呢個節目會配合我哋嘅Fashion同埋綜藝特質混合喺埋一齊，誕生呢個新節目。」她續指這個節目名、邀請嘉賓、設計造型、搵衫、宣傳都是她和Charles構思。

蔡穎恩（Evelyn）及林皓霆（Charles）將會在新節目《衫P》合作擔任主持角色。（葉志明攝）

Evelyn及Charles分享節目主題

Charles表示：「我哋想帶出Fashion一般人睇就覺得好遙遠，鍾意Fashion得來就好貼地，同嘉賓玩嘅形式比到歡樂感俾觀眾。Evelyn通常會有多啲嘅幕前經驗，而我通常就收埋得好犀利，試吓搬出嚟同大家分享！」他分享為了嘉賓度身訂造不同的主題，並表示：「想挑戰下佢哋着呢一個得唔得，如果身材豐滿就行歐美風，又或者出動私伙。」

Charles表示望同嘉賓玩嘅形式比到歡樂感俾觀眾。（葉志明攝）

Charles透露七師父好鍾意法式造型

講到邊一集最難忘，Evelyn表示：「我哋有五集，有好多唔同style嘅嘉賓，嚟緊第一集就會有《哩咕哩咕新年財》奶奶Bonnie姐、岑珈其、莊韻澄、陳嘉寶和七師傅。我哋就咁講個名單，可能大家都會覺得好唔同。我哋最想呈現唔同style嘅嘉賓，可以同Fashion同埋時裝係掛鉤，最希望將觀眾對於以上嘉賓既有嘅印象抹走，幫佢哋搵一啲重新駕馭嘅新形象。例如幫七師父打造法式鍾情味嘅一個造型。」Charles則笑言：「七師父好鍾意法式造型，佢可以駕馭到唔同嘅造型，例如街頭跳舞造型，所以好surprise！」

Evelyn表示有好多唔同style嘅嘉賓。（葉志明攝）

Evelyn最希望將觀眾對於以上嘉賓既有嘅印象抹走。（葉志明攝）

Evelyn形容Bonnie姐係時裝發燒友

另外講到Bonnie姐，Evelyn說：「原來佢會跟上時裝嘅潮流，佢係時裝發燒友，佢會攞一啲珍藏出嚟，其實現在都係好流行嘅嘢，原來都算走在最前線。」至於岑珈其在節目當中透露堅持不穿着增高鞋，Evelyn表示：「時裝可以適合任何人，就算你係高，或者冇咁高，身材豐滿啲，或者比較瘦削啲，都可以同時尚做朋友。」Charles透露岑珈其在節目真情剖白：「佢都話啦！大家都知道佢嘅身高冇得呃，所以佢唔嘗試去着增高鞋墊，我哋就要諗點樣用個比例令到佢高啲，我自己成日都會覺得着高腰褲，會隻腳睇落長啲，個人感覺上就會高啲。」

Charles透露岑珈其在節目真情剖白。（葉志明攝）

Charles指岑珈其話大家都知道佢嘅身高冇得呃。（葉志明攝）

Evelyn節目破天荒着莊韻澄性感打扮

提早拍宣傳海報，Charles透露：「我有攞佢（Evelyn）啲衫嚟影，我着佢嗰條牛仔褲。我成日都話佢偷偷生埋都冇人知，因為佢着嘅裙好鬆，佢嘅style就係咁！」Charles憶述在節目上獻出最大尺度，他說：「就係嘉賓嘅一條褲，佢係一條牛仔褲，但唔知點解中間開咗好大嘅兩個窿，同埋好透，佢同埋莊韻澄合力幫助我。跟住我就喺鏡頭面前呈現咗呢一個好大膽嘅一面。」Evelyn則表示：「我有試到莊韻澄一件top，佢好多衫都有中間有窿，我比較自己冇買過，好想挑戰吓個效果，個效果係點大家就要睇節目啦！都驚喜嘅，都有個英文字母！」

Evelyn和Charles節目中破天荒着莊韻澄性感打扮。（葉志明攝）

二人望衝出國際拍第二季

被問到下一季構思請什麼嘉賓，他們異口同聲表示：「希望衝出國際，雖然未知會唔會有呢件事發生，其中有一個主題係講婚禮。」講到考慮的國家有哪些，Evelyn說：「例如去首爾Fashion Week，或者日本Fashion Week，帶埋公司同事去，私心其實去旅行。近近地可能去咗台灣先！」

二人望衝出國際拍攝。（葉志明攝）

Evelyn說可能去咗台灣先。（葉志明攝）

場地提供：香港康得思酒店

蔡穎恩：

衫：Sandro

鞋：Tod’s

髮型：Milk Chan

林皓霆：

衫：Loewe

褲：John lawrence sullivan

鞋：Ferragamo

髮型：Nick Lam