陳奕迅病癒到澳門為Michael Lau過百萬真跡剪綵　感謝歌迷慰問

陳奕迅上星期演出3場澳門《FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會》之後染病，無奈演唱會得延期舉行，休息了一星期之後，昨日（10月25日）再到澳門為26起的六場演唱會準備。

到澳門後，Eason相約香港著名藝術家 Michael Lau(劉建文)，一起到威尼斯人的《塵大館》，為2.2Mx2.2M的巨型CHIN UP 作品真跡剪彩揭幕，兩人拿著巨型金鉸剪，一起把巨型畫作打開後，這幅價值過百萬的畫作，便會由今日（26日）上午11時開始，於塵大館任由歌迷入場參觀。

Eason大剪一揮，旁為Michael Lau。

病癒後戴上口罩的Eason看來精神不錯，他表示病了的一星期沒有出過街，連房門也差點沒有行出過，一直靜心休養身體，在家無所事事便看電視節目打發時間，每日只希望可以盡早復完。

來澳門之前，Eason也去過覆疹，醫生指感染的是近期流行的一種『鼻病毒』，是腸病毒的一種，所以他病時不單鼻發炎，還有肚瀉。現時已經沒有發炎，不過為免病毒重生，仍得吃多兩天抗生素，Eason說：「目前我唯一是仍有鼻水，原因是我不能吃收鼻水藥，吃了聲音會很乾，影響演出。」問到他怕不怕舞台上萬一流鼻水，Eason笑道，「哈哈，不擔心啦，我一出台跳兩跳就已滿頭大汗…汗同鼻水流了出來也分不清。」

很多歌迷留言給Eason。

Eason當初決定休息，知道真的很麻煩大家，「我知道很多歌迷都來自世界各地，又要他們改時間…或者失去欣賞演唱會的機會，但實在沒辦法，因為醫生指示，如果頂下去病毒不單在鼻，走遍全身就更麻煩，麻煩大家了。」

在這段間塵大館幾乎有過萬留言給他，祝他早日康復，不少來自世界各地歌迷又畫公仔，又寫信放於大館的CHIN UP 留言板上。不少歌迷直言雖然來到澳門看不到他的演唱會，但只要他身體健康，他們願意等，等他康復下次再見。

Eason細看歌迷留言。

此外亦有不少歌迷留言叫他加油，令Eason十分感動，隨了每張續一細看並拍照留念之外，他亦準備把所有歌迷的留言於閉館之日，全部拿回家，「我會一一細看，真心多謝每一位留言給我的朋友，所有說話我都收到了！在心中！我會keep my chin up！努力！」

歌迷留言讓Eason很感動。

10月27日 Eason 的最專輯《CHIN UP》便會面世，Michael Lau（劉建文） 親自操刀為他設計了封面畫作之外，昨日還於塵大館再畫真跡於留言板上，大家笑言，他一張留言小畫也可能價值過萬元，所以好想偷這真跡回家。

Eason 影下歌迷留言。

Michael Lau表示這張畫作，是Eason在2022年頭找他設計，當時Eason把唱片中的八首歌都給他聽，並且告訴他唱片名稱想用《CHIN UP》這兩個字，他腦中就出現音樂界、藝術界頑童的構思。人生最難能可貴是保持童真，畫中頑童更是緊握的一綫紅色單槓，在疫情中極具象徵意味，從中傳遞出對健康的美好期許。

Michael Lau表示這張畫作表逹出Eason 歌曲中傳遞的人生哲學。

Michael Lau直言 :「其實你可以形容這幅畫是記載了某段時間的歷史，也呼應Eason專輯裡面歌曲傳遞的人生哲學——『那怕在困境中，也不要垂頭喪氣，只要下巴抬起，心懷希望，沒有什麼難關是挺不過的。』問到他這副畫作價值是否已過百萬？他笑言藝術是無價的。而Eason則表示，沒想過拍賣這副畫，「除非到我不能話事之日，否則這副畫也會收藏在我家中。」