香港人在北京｜陳展鵬大談夫妻相處之道　笑稱送手袋係治標唔治本

陳展鵬同吳若希一齊宣傳《香港人在北京》，陳展鵬話可以吸引內地觀眾話港劇都係一件好事。（葉志明攝）

《香港人在北京》日前播出一集講到陳展鵬出差後，買手袋送俾老婆吳若希，但遭對方猜疑他做了虧心事。現實中，陳展鵬又會喺咩情況下送禮物俾老婆呢？ 昨日（26日）他出席活動接受訪問時表示並無特定時間，並謂：「兩個人相處係當你感受到啲嘢就可以分享，或者不其然嘅心思會更好，我好怕過時過節要去諗送咩，因為當你每一年都要做一啲嘢嘅時候，有時會吃力不討好，因為了解對方關係，好多嘢都會做過晒。」

陳展鵬獲大批fans到場支持。（葉志明攝）

陳展鵬表示出埠或旅行都會買禮物，但以心思為主，如手工藝創作，不過手袋飾物亦都是必須的，但就唔會經常送，他笑言是治標唔治本。「兩個人相處或結婚係唔同性格走埋一齊，相見好同住難，一定要了解對方，爭拗一定會有，所以點都要有啲潤滑劑，但你話手袋呢啲，一定要有啦，例牌菜。」問到老婆如果睇中目標時，會如何暗示，展鵬笑笑口表示：「佢會問邊隻顏色好啲，又會分析啲二手價，搞到我唔識都變識，而當你識嘅時候就好似入咗佢圈套。因為你會同佢一齊去揀、去畀意見。」

陳展鵬早前同單文柔慶祝完結婚5周年，今日展鵬公開「治標又治本」嘅夫妻相處之道。（葉志明攝）

而提到早前老婆單文柔驚喜客串，問到有否勾起戲癮，展鵬就話客串或做嘉賓都可以，但如果要投放時間就要考慮。「佢為屋企同小朋友都付出好多，係本份但又唔係應份，佢而家試到自己喜歡嘅嘢會由佢試，如果想玩咪幫佢度。佢應該係for fun ？唔好有咁大壓力、又可以扮靚、觀眾又鍾意嘅嘢，佢而家多喺社交媒體上嘅嘢。」