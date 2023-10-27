朱智賢離巢無綫內心多番掙扎　致每晚失眠：煩咗好耐

朱智賢（朱朱）早前宣佈離巢無綫，結束十年的賓主關係，正式回復自由身。今日（27/10）朱朱和陳思圻（Vicky)齊齊現身元朗為HOY TV 《煉狗術師III》開工。

朱智賢和陳思圻是2013年同屆港姐。（吳子生攝）

她接受《香港01》訪問時表示：「其實我同Vicky係同屆港姐，我哋都識咗十年咁耐，今次出返嚟之後，我哋又一齊做嘢，遇返一個相熟嘅朋友，感覺好有歸屬感。」Vicky接著說：「今次大家能夠撞返，感覺到大家都成熟咗。之後嘅路就要靠自己，要為自己將來計劃打拼係冇得懶，咁所以要更加努力去做好自己。」

對於現在回復自由身，凡事都要靠自己出面主動𢱑撈，朱朱笑言：「其實本身我個人唔係一個鍾意應酬嘅人嚟，同埋比較宅，鍾意坐喺屋企，咁變咗呢排係出多咗去見人，因為明白到唔能夠日日坐喺屋企度等運到，咁變咗自己係要主動啲接觸唔同嘅人，睇吓有冇其他工作機會。（離巢原因，係咪無綫改簽一年一個騷，你唔續約？）哈哈！咁唔同年紀追求嘅嘢唔同嘅，以前就會好多嘢都好想去嘗試，但去到呢個階段，我都要生活，都要為自己負責，同埋都會反思自己人生會有啲咩突破同成就，咁所以我就決定一試。」

朱智賢和陳思圻今日為HOY TV 《煉狗術師III》開工。（吳子生攝）

朱朱透露當初下定決心跳出comfort zone時，內心經過多番掙扎：「當時我為咗呢件事我係煩咗好耐，我一直都瞓唔到，睡眠質素好差，每晚都係咁去諗，諗咗好耐，因為我本身係一個好猶豫不決嘅人，咁所以我好難去決定。於是我問好多人意見，但原來問完之後，仲煩咗。咁到咗最後嘅階段，我就靜靜地咁去諗，最後就鼓起勇氣去行呢一步，都係抱住個心態，死就死啦。」