TVB視帝近照曝光面色紅潤高大有型即回春　一度暴瘦如柴青筋盡現

視帝陳豪劇接劇相當忙碌，近日他與張曦雯、龔嘉欣等在深圳拍攝TVB新劇《企業強人》，預計要逗留三個月，不少網民都曾在當地偶遇他，而陳豪亦大方同粉絲合照，相當親民。早前有網民曬出合照，相中所見陳豪身形消瘦，手部及頸部青筋盡現，予人一種骨瘦如柴的感覺，掀起網民熱議。不過近日又有網民在深圳捕獲陳豪，並開心曬出合照，可見以西裝Look示人的陳豪，依然又高大又型格十足，網民紛紛留言激讚回春！

近日陳豪與張曦雯、龔嘉欣等在深圳拍攝TVB新劇《企業強人》。（影片截圖）

早前有網民曬出合照，相中所見陳豪身形消瘦，手部及頸部青筋盡現，予人一種骨瘦如柴的感覺，掀起網民熱議。（小紅書圖片）

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早前陳豪與粉絲合照時，戴上帽的他慘被指似阿伯，不少網民都留言慨嘆他憔悴不少，大表心痛：「好像天橋地下的孤獨老人」、「像個老頭，太瘦了」。不過從近照所見，陳豪面色紅潤，笑容親切，難怪偶遇他的粉絲都大讚：「他真的好帥好高呀，人也超級溫柔」、「豪哥好高好帥」、「本人真的太帥了！好儒雅的感覺啊！真的超級nice」。而曾招呼陳豪同龔嘉欣的餐廳職員亦為陳豪平反：「那些人太過分了，他來我們店，我看到他眼睛都直了，哈哈哈哈哈。而且本人一點都不老，超帥啊！那種氣質啊，真的無敵了！隨便一個休閒套裝就很帥，真的一點沒誇張，他本人真的很帥很年輕！」

以西裝Look示人的陳豪，依然又高大又型格十足，網民紛紛留言激讚回春！（小紅書圖片）

曾招呼陳豪同龔嘉欣的餐廳職員亦為陳豪平反。（小紅書圖片）