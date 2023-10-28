黃智雯被問政府津貼二萬鼓勵生仔: 呢幾年都係工作為先

黃智雯今日（27日）現身將軍澳電視城出席《無綫節目巡禮 2024》。她接受《香港01》訪問表示：「其實新劇係集合咗懸疑同埋愛情，再加上親情啦！講話我本身係一個事業嘅女性，好堅強好鍾意做嘢。係一個工作狂，但係亦都結咗婚，但係一次嘅意外失蹤咗七年，所以我老公馬神（馬德鐘）都會不斷搵我。」她續指被馬神背叛，已經認識了另外一個伴侶。

黃智雯今日（27日）現身將軍澳電視城出席《無綫節目巡禮 2024》。（胡凱欣攝）

對於爭視后隨緣

被問到新劇會否跟馬神有激情場面，她說：「因為今次幾樣嘅元素都會有，可能動作嘅戲都會有，會同馬神會有鬧交同埋溫馨嘅戲。」至於現時拍感情器老公會否呷醋，她表示：「拍呢啲戲嘅時候，佢都好清楚我係一個演員，都好少同佢有提及，我個角色係咁或者嘅劇情係點！佢都非常尊重我演員嘅身份。」講到現時拍劇會否希望奪得視后為目標，她表示：「始終都係一個好大嘅認同，但自己去拍劇集嘅時候，反而唔會諗咁多，做好嘅角色同埋投入為主。」

黃智雯預告新劇有好多元素。（胡凱欣攝）

透露「胡說八道演唱會」會跳舞演出

講到十二月份將會舉行「胡說八道演唱會」，她表示：「如火如荼，因為我之前有一段時間唔喺香港，但係都有一兩隻舞，所以最近就最緊要keep fit，食得健康啲年糕同埋排舞，希望會做到一個好好嘅騷。」至於會否單獨跳舞，她說：「會有團體嘅舞都幾新鮮㗎！我哋嚟緊有兩個月都會繼續去練舞。」提到老公是否會到現場力撐，她僅表示：「工作嘅時間要睇佢安唔安排得到，因為12月都係比較忙碌嘅時間，又聖誕節又我生日，不過佢唔喺度都冇所謂，我仲有成班姊妹陪。」

「胡說八道Girls Night世界巡迴演唱會」（網上圖片）

否認會在香港補擺喜酒

提到早前與老公Anthony（詹文天）飛到英國旅行，她說：「英國係我好鍾意嘅城市，上次去已經係五年前，今次再去會上一啲跳舞堂，去睇一啲舞台劇，好充實！」被問到老公求婚的過程，她笑說：「其實我都好少講，都係旅行嘅時候去做嘅，比較小人啲，得我哋兩個，當然都係好sweet，詳情就唔透露太多啦！」至於會否考慮在香港補擺喜酒，她回應：「應該唔會啦！因為其實我哋完咗呢個簽紙儀式，已經返咗香港同屋企人食飯，呢一部份就完咗，反而現在就會經常約一啲朋友去食飯慶祝。」

黃智雯早兩年曾經接受媒體訪問透露當時已經考慮結婚！（IG@wong_manman）

回應政府津貼二萬蚊鼓勵生仔

被問到早前豹嫂（胡蓓蔚）透露胡說八道很難聚集所有成員共聚，她說：「的確係，不過我哋會線上傾偈，互相分享最近嘅近況。」講到最近政府宣布資助二萬元鼓勵市民生育，她表示：「我不嬲對小朋友都係順其自然，但係當然我相信，生小朋友都係一個計劃，需要時間，近呢幾年都係工作為先。如果個天送個小朋友俾我，我都會非常珍惜，呢刻我希望享受二人世界先。」至於希望生男孩還是女孩，她直言：「性別更加唔會揀，如果我真係咁有幸福份，我會覺得無論男定係女，都係一個窩心小禮物！」