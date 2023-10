娛樂圈中有不少凍齡靚媽,她們成為人妻人母後都完全沒有半點師奶味,無論樣貌身材都keep得好好,甚至比年輕時更添成熟女人味。現年43歲的視后胡杏兒就是其中一位,她與老公李乘德婚後生了3個仔仔,身材依然沒有走樣。昨日胡杏兒出席品牌活動,以一身性感裝扮現身,穿上超開胸貼身裙的她驚艷全場,她表示為此節食了兩個星期。

胡杏兒性感打扮出席品牌活動。(陳順禎攝)

今次胡杏兒的衣着打扮可算是挑戰性感極限,她亦很滿意這個造型,在IG分享了多張她身穿這襲裙子的靚相,留言表示:「wearing their 2023 fall winter collection, absolutely loved the sexy yet super stylish piece. (穿著品牌的2023秋冬系列,絕對喜歡這件性感又超級時尚的單品。)」不少網民都紛紛留言大讚她性感迷人,可是也有網民認為她穿這襲裙子呈現的胸型相當奇怪,甚至似胸肌。

胡杏兒身材keep得好好。(ig圖片)

點擊睇胡杏兒分享這身造型的性感美照: