萬聖節｜新娘潭列香港最恐怖鬼故 　「鬼王」潘紹聰夜探俾鬼跟？

萬聖節又到！每年到這個時間都有不少關於鬼怪題材的電影、劇集應運而生。早前「西貢結界」成為網上熱話，相信大家都有所耳聞，但講到香港都市傳說的話又點止「西貢結界」呢？對於70，80後一代人來說，「新娘潭」一詞才是最有特色、最多鬼怪傳說的故事。



打支「預防針」先，其實靈異故事傳說，信則有不信則無，以下所說的靈異故事只是大家一代接一代，口耳相傳的故事。

講起「新娘潭」，字面上或多或少帶點浪漫色彩，但對於香港人來說卻象徵住恐怖、靈異、自殺、車禍。相傳名字由來是當年有位新娘出嫁時，一行人由烏蛟騰走到鹿頸，邊趕路邊敲鑼打敲，氣氛十分喜慶，但中途經過新娘潭時，轎夫卻不小心滑倒失足，而坐在轎上的新娘就被掉到瀑布中的水潭溺斃，所以這個地方才叫「新娘潭」。

20歲姓梁男司機駕駛一輛本田CIVIC R白色私家車，沿新娘潭路往大尾督方向行駛，駛至燒烤區1號場對開右彎時失控，車身猛撼燈柱，燈柱整條斷裂，車身幾乎斷開兩截。（陳蕾蕾攝）

可想而知，喜慶當日不幸溺斃，新娘的怨氣當然大，所以此地不時有怪事傳出，有當地村民指晚上會傳出新娘出嫁時敲鑼打敲的聲音，不過查看的話就什麼都看不到。當有人查看後，轉身就會發現一位穿着古時妝嫁紅袍的女人在潭上照鏡，而且潭上並沒有「新娘」的倒影...自傳說流傳後多年，新娘潭亦不時會發生車禍，有人就指原因是「新娘」索命搵替死鬼。

新娘潭列香港最恐怖鬼故。（一元去哪兒授權使用）

據資料顯示，單是2020年至2023年10月為止，新娘潭就發生過超過20宗大小不同意外，有跑車失控撞燈柱，電單車自炒28歲男鐵騎重創送院亡，私家車撼燈柱車身斷開兩截20歲司機送院亡，外籍單車男自炒送院亡，私家車迎頭撞一司機一度被困，女子墮水塘亡，20歲男學生駕Type R魂斷新娘潭路，41歲林寶堅尼及20歲豐田司機雙亡，鐵騎切線釀三車相撞，太多太多不能盡錄。

新娘潭鬼故曾被改篇成多個影視作品。（劇照）

而「鬼王」潘紹聰在一年多前，也曾邀請一名有「陰陽眼」的車手「文師兄」到現場探秘。到車禍黑點新娘潭路後，文師兄就表示該路段彎位要小心，他說：「因為呢度上落到呢面有少少弧，如果車軚、避震會咬到好死，但係一去到嗰度（彎位），g-force就會彈出嚟，架車就會彈出嚟，然後一彈跟手就要轉一個好急嘅左彎。你要好熟路，架車好好，如果唔係就凶多吉少。」

「鬼王」潘紹聰在一年多前，也曾邀請一名有「陰陽眼」的車手「文師兄」到現場探秘。（恐怖在線返去舊事嗰度 / YouTube截圖）

「鬼王」潘紹聰在一年多前，也曾邀請一名有「陰陽眼」的車手「文師兄」到現場探秘。（恐怖在線返去舊事嗰度 / YouTube截圖）

途中發現車禍冤魂留在原地。（恐怖在線返去舊事嗰度 / YouTube截圖）

晚上潘紹聰和文師兄去到車禍現場，文師兄更發現車禍冤魂留在原地。文師兄表示他們一邊路祭時，冤魂們更一邊跟着他們。