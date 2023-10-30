中年好聲音2｜古淖文靠「妖氣」奪MVP　團戰有4位被淘汰

無綫（TVB）音樂選秀節目《中年好聲音2》又有得睇！昨晚（29/10）選手們進行分組賽，每組5人分成6組進行淘汰賽，最後鄔慧芳、李振鵬、譚權輝和劉肇文三位被淘汰。譚權輝直言：「音樂喺我生命從未被放棄，喺音樂旅程入面畀咗好多新衝擊我，喺呢度我會話畀大家聽，我會繼續努力。我知道我係得嘅，只差運氣。」



（《中年好聲音2》截圖）

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分組賽考驗的除了個人實力，團隊配合也十分重要。雖然全女班的《Memory》隊伍未表演就先爆發矛盾，甚有主見的曾蜜詩瘋狂挑機隊長安雅希，直到最後採排時，曾蜜詩和安雅希疑似在後台爆發爭拗也好，甚至安雅希直言：「坦白講我唔係好想做隊長，我想fire（炒）我自己」，但臨場《Memory》隊伍的表現依然十分好。在是次表演當中，5人更得高分87分。

（《中年好聲音2》截圖）

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另一組《我要》組別亦十分突出，憑住一首「妖氣衝天」的《我要》奪得84分。一向畀分嚴謹，被喻為「門神」的伍仲衡也大讚古淖文：「你個樣真係好妖！」carry全場。《中年好聲音2》由今集起，每集會選出一名MVP，古淖文也成功成為了今集的「最有價值選手」。古淖文一邊流眼淚一邊說：「真係冇諗過，今晚我好enjoy呢一個舞台，我盡量去唱好首歌，跟住...再一次多謝大家，多謝評判。」

（《中年好聲音2》截圖）

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