馬浚偉11月個唱零歌酬身兼四職　舞台設計曝光舊香港面貌掀回憶

現年51歲的馬浚偉近年瓣數多多，生意公職不計其數，但未有放棄藝人身份，11月於全新場館舉行6場「馬浚偉《幸福 · 春夏秋冬》Ma’s Ter Mic演唱會」，馬浚偉更身兼監製、藝術及創意總監、主唱四職。今次的演出有別傳統演唱會，是一個近距離的沉浸式、融合藝術作品與演唱會的突破演出，無論在視覺、聽覺效果上，都花盡心思，馬浚偉希望每位觀眾欣賞完這個作品，帶著幸福回家。



現年51歲的馬浚偉近年瓣數多多，生意公職不計其數，11月演唱會更身兼監製、藝術及創意總監、主唱四職。

距離演出僅餘10天，大家期待已久的舞台設計及歌單終於率先曝光！舞台設計可見充滿心思，簡約藝術風，加上不同配置，呈現出立體感，再配以温和色調，令觀眾完全放鬆感。

馬浚偉屏幕藝術作品-香港夜景特色霓虹光管

舞台中央的一棵樹，陪伴着馬浚偉在演出中經歷四季轉變。舞台後有巨型屏幕，演唱每首歌曲的同時，屏幕上也會呈現不同的藝術作品，背後都有着陪伴我們成長的香港故事，如：飛機飛越九龍城及舊香港的畫、色彩絢麗的七彩LED霓紅光管、富中國特色的書法及畫作等。

馬浚偉指是次個唱，從音樂、戲劇及視覺藝術作主軸，希望能夠從這幾方面去療愈觀眾的心，最終目的是為觀眾尋回幸福感。

馬浚偉並透露：「舞台仲有一個特點，除了美觀，亦會依傳統劇場的標準搭建，台面是斜向觀眾的。所以在台上工作或走路也會有一定困難及危險性，但出來的效果會很好。」而原本場館是可設置一千座位， 為求讓每位觀眾都能舒適及清楚地欣賞演出，也不計較成本將座位縮減至五百，並重新將座位擺放，盡可能讓大部份座位都面向舞台的正面位置，可以在最佳角度欣賞演出。

為求讓每位觀眾都能舒適及清楚地欣賞演出，馬浚偉也不計較成本將座位縮減一半。

至於歌單，都是觀眾耳熟能詳的跨時代經典金曲，亦配合主題《幸福 · 春夏秋冬》，讓觀眾感受四季轉變，也會讓觀眾帶著幸福感離開。當中包括張國榮的《春夏秋冬》、齊秦的《大約在冬季》、陳慧嫻的《秋色》、葉蒨文的《秋來秋去》、羅文的《紅棉》，以及新一代歌手張天賦、洪嘉豪的《聖誕很忙》等全數曝光。