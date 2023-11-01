何超蓮銅鑼灣街頭被捕鑊　網民驚訝打扮平民仲踢拖：太隨便了吧

何超蓮貴為已故賭王何鴻燊的女兒，家財萬貫，外間一直盛傳她身家過百億，打扮貴氣。但日前她在銅鑼灣被網民捕獲，居然以一身街坊Look示人，而網民就驚訝她居然踢拖出街，但有人就說：「這拖鞋貴過很多人的皮鞋。」

內地網民在銅鑼灣街頭偶遇何超蓮，興奮地在小紅書分享，更指其打扮普通，一眼認不出來，但仔細看皮膚很好。（小紅書）

有香港網民表示，超蓮的造型跟自己落街一模一樣。（小紅書）

日前有內地網民在銅鑼灣SOGO門外偶遇正在講電話的何超蓮，身旁不見老公竇驍，亦沒有保鑣。她身穿黑色T恤、Leggings以及拖鞋，打扮平民，網民也始料不及原來眼前這位正是賭王千金，因而引起熱議。想不到網民將焦點落在超蓮腳上的拖鞋，熱議她踢拖逛銅鑼灣，問：「也穿得太隨便了吧？」、「跟我村裡的人一樣」、「珠三角地區的人穿著就是玩個舒服！」、「這拖鞋是救過她的命嗎？」也有香港網民表示：「佢個造型同我平時落街一模一樣」

有人提到：「這拖鞋貴過很多人的皮鞋」其實這雙拖鞋是近年熱爆的法國運動登山品牌HOKA出品之Ora Recovery涼鞋，售價僅港幣$580，比不少波鞋還要便宜，看來超蓮的休閒打扮以舒適和功能性為主呢。另外，由於她身處的地方是SOGO外，竟有內地人問，超蓮是否都要去「SOGO周年慶」掃貨，真搞笑。

超蓮腳上的拖鞋成討論焦點。（小紅書）