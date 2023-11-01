劉家昌四千字還擊甄珍幫兒子召妓 取回產業後捐做公益

劉家昌就日前前妻甄珍的千六文對他的指控，今日（11月1日）在微博上用近四千字反擊，說章家珍（甄珍）如何溺愛兒子，還說會向她提出起訴，之後取回的每一分都會捐做公益，其全文如下：

劉家昌今日以四千字反擊章家珍。（圖：劉家昌微博）

首先，我要為自己沒處理好的家務事，向大家致歉。

大丈夫，難免妻不賢子不孝。

為了愛面子，逃避到今天。

人總不能含冤而死。

章家珍，我跟你說過，

做人要知廉恥， 光靠謊言，

是洗不清你做的那些見不得人的事。

孩子出世，是希望，

培養他出人頭地。光宗耀祖

為了他入學，去香港求邵逸夫先生幫忙，讓他能進香港最好的漢基小學。在酒店等了兩個多月，邵先生捐了個圖書館，

才讓他入學。

沒多久再回香港，

得知因為他常常曠課，

遭學校退學了。

我怎麼向邵先生交待 ?

趕緊跑到了上海，安頓下來。

又托人進了古北小學。

一次非假日，

我回上海，又不上學。

我非常生氣問他為什麼不上學？

章家珍說他感冒，

就這樣從香港感冒，到上海又被上海學校退學了。

上海待不了，只能回美國。

剛回去，市政府找上門，

說孩子不上學，

父母違法，會遭到起訴

香港、上海，加起來讀了不到一學期，拿不到轉學證明，

沒有學校肯收他，

最後查到，去一個訓練營學習兩周，才可以入學。

就把他送去了，

章家珍在家天天哭鬧，

鬧到受不了，只好把孩子接回來。

美國又不能待了，只能回臺灣

在21世紀的今天，還有個孩子未上過學，沒受教育，

會有人信嗎？

小學到大學要十六年，

眾目睽睽之下，

她帶著孩子躲躲藏藏了16年，

躲過政府的監督和朋友的懷疑，要多有心機，多會算計。

很久前，

章家珍叫我在幾張白紙上簽個字， 我問她做什麼？

他說我經常在外，

萬一家裡有事，可以添上。

我毫不猶豫的簽了。

這個卑鄙的人

三十年後都用上了。

一個女人活著，

每天算計自已先生，會快樂嗎？

一個沒有受過教育的孩子，

根本不知道倫理道德和廉恥，

凡事以自我為中心，

還未成年買過多少名車？一部部的撞。每次出事，都是她媽 花錢消災。

我曾打電話到上海，

警告章家珍不能再買車給他。

三天后，又高價給他買了上海 唯一一部保時捷。

沒多久又出了車禍，還好車上坐了國家領導人級的孩子，讓他又逃過一關。

16歲還未成年，半夜跑到酒吧，喝醉了竟把旁桌的浦東公安局長，打得頭破血流。

連夜逃跑送到深圳，逃到香港。

一個孽子，

讓我天天提心吊膽過日子，

走路無路，必須改變環境。

有他媽媽在身邊，

無限的金援，愈變愈壞。

讓他獨立，找到美國M l 音樂訓練班，去學音樂。

中間我特別找機會，

飛到美國去看他，

跟他單獨相處。

他媽媽不在，的確好多了。

一年後又回來了，

華納發行我的老歌，成績不錯。 也簽了劉子千為新人，我有了希望。

為了他要出道，

我把世界巡迴演唱會全推掉。

我宣告退休，全力培養他。

章家珍見我退休。不能再賺錢了。 一反常態，原型畢露。

他們剛搬到南灣新房子，

有一天叫安妮姐，送了五萬港幣，一萬人民幣來。 我問這是幹什麼？

是章家珍給你的生活費，

我氣的丟在地上。

天啊，世上真有這様現實的人嗎？

她霸佔我財產，

再也不聽指揮了。

我龍虎山公司的項目等於垮了。

她太低估我了，

以我的做人和信譽和努力，

能讓項目爛尾嗎？

我要做給她看，

用成功來教訓她，讓他後悔。

劉子千第一張唱片錄了很久，非常難產。

我是專業的，

當然知道年輕人跟我們的音樂的差異，從不參與。

從臺灣大陸錄到美國。就是完成不了。唱片公司是有排期的，有預算的。

吳敦叔幫忙，

把他的歌「玫瑰」放到他新片做主題曲。

出版了成績平平。唱片公司不賺錢是不會再積極的。

他ㄧ不順心，有他媽媽撐腰，

又開始酗酒罵人，原形畢露。

吳敦、仲明，建議讓他交個女朋友。或把他捧紅，有媒體監督會變好。

吳敦介紹了公司裡一個女孩。

我非常滿意，兩人感情也很好。

章家珍，怕他跟女朋友跑了，

開始百般挑撥，

沒人格的編造說，

算命的算出。

她女朋友剋了他的前途，紅不起來。

就這樣活生生的拆散了這段年青人的感情。

我忍不住的，駡她太沒人性。太卑鄙。女孩子也是父母生的孩子。看到女孩子的眼淚，

我心痛如絞，和無限的歉意。

這一生我捧紅了不少演員和歌手，一首【唸你】 讓劉子千家喻戶曉。

開始一些負評，劉子千上了一些通告慢慢扭轉回正面。

他有了巨星的架式，前途無量。

章家珍怕劉子千紅了會跑掉，

切除所有參與唸你的工作人員，她自己來掌控。

看看同時出道的蕭敬騰，

不但個人成功，

團隊也跟著過好日子。

劉子千的團隊，成功後都失業了

之後章家珍，掌控了他十年。

蹲在家裡 一步也邁不去。

他們也出過片，拍過戲。

都無聲無息，血本無歸。

專業人的事，

不是用錢就能得逞的。

等待了27年，

望子成龍的夢，徹底破碎。

做父親的，看不下去說他兩句，他握著拳頭要打人的架式，令人心寒。

我不是怕挨打，是怕上了新聞。臉就丟盡了。

他的助手，海天

有一天流著眼淚來找我，

劉子千罵他媽媽的兇狠，

他看不下去，辭職了。

香港好朋友K媽跟我說，

看到劉子千跟他媽媽講話，

一句一個【FUCK】駡他媽媽

在公眾場合，

見到媒體就扶著她媽進場，

裝孝順的樣子太噁心，

叫我管管他。

我說他沒上過學，

也從未跟孩子相處過，

不知道什麼是長輩，

什麼叫孝順，

被他媽媽寵了二十七年，

已定形了。

再教育來不及了，

我只能無奈放棄這個家。

一個70歲的老人，

最需要家人照顧的時候。

不得已離開。夠淒慘了

臨走我只說一句，

人要知廉恥，要點面子。

離開後，

還經常看到他們破壞我的新聞。

章家珍，

我是老派愛面子的人，

絕不容許老婆在外面做事。

快四十年了，

你從未拍過一場戲，

你在哪裡賺的錢 ?

2006年我香港演唱會，

HK/TVB訪問你，

你親口對媒體說，

我賺的每一分錢都給了你和家人，

我對這個家，

是全心全意的付出。

是你不小心說了實話嗎？

中國人男主外女主內，

先生外面賺錢，

交給太太管是正常的。

財產登記家人的名字，

也是正常的。

但不能因為有你的名字

就全是你的。很少有這麼無恥的家人

管錢的只是個財務，

正常家庭沒人準備離婚。

不幸分手，管帳的要獨吞，

是喪良心違法的。

當霸佔後，說都是你賺的。

你就太離譜了。太無恥了

一個家庭主婦，

暗地做了什麼賺來的？

一把年紀也不年輕了，

再說16年的時間，

你為了孩子翹課東躲西藏，

有空兼差嗎？

一家三口都是公眾人物，

一舉一動都有媒體監督，

能亂吹嗎？

總說替我還賭債。

用我賺的錢，替我埋單有何不妥？我賭自己賺的，

既不借錢，也不欠錢。

有什麼問題?

在媒體上被你破壞成賭徒。

我走時算算最少留給你台幣，二十億資產。

這些年應該敗掉一半了吧!

章家珍我認識你快40年，

你沒做過一天事，

你兒子38歲，

除了「唸你」做了一個月，

也沒做過事，人人皆知。

兩個人加起來78年沒賺過一毛錢。卻養著媒體，請著律師。

告我傷害我。

繼續下去，

那點家當很快就敗光了

想想你兒子，不識幾個字，

會做事嗎？能做事嗎？

他還有幾十年要活，怎麼過？

才是做母親該想到的。

你說用高價買了我的音樂版權，高價是多少？

三千首版權，你買得起嗎？

你的胡言亂語，逗得一屋子人哈哈大笑。

媒體不問你。法官會問你在那賺錢 要就業證明的。

章家珍，你是世上最沒有廉恥的母親。在你沒有是非對錯的教育下，活生生地毀了孩子。

今天逼得我不得不說出你幹得好事。

陪著兒子到北京做宣傳，

在旅館竟幫兒子叫妓，

這是做母親能幹的事？

北京的宣傳打電話給我助手，

Simon急忙打給我，

他說這種事鬧出來會身敗名裂，一個無知的女人竟幹岀這種違反人倫下流的事

章家珍大陸招妓是違法的。

臺灣歌手去大陸丟臺灣人的臉。

章立衡，改了姓已後變得很幽默，在臉書上拉了一頭牛讓我吹。

告訴你，

今天我把人名都寫出來。

就是告訴你，

他們都會出庭作證的。

以前對家務事，

我不敢接受媒體訪問，

我的家人太醜陋了。

近幾年看你們還在媒體上傷害我的報導，

我是該出來，戳破你們的謊言

決定在華國飯店開記者會，

會前一小時，

你帶劉建國大律師到我房裡。

你以前的經理人Sunny 也在場。

我當場問你

家裡的錢是誰賺的？

你回答都是爸爸你賺的。

我說家裡有12棟房子，

卻讓我一個人住旅館，

對嗎 ？

你當著律師的面拍胸脯，

馬上幫我安置好，包在你身上。

我當場心軟。

帶你一起參加記者會，

喜劇收場。

一天一天、一年一年，

等了快十年，音訊全無，

再也沒見過你這個不負責的 騙子。

家裡的事，你是活證人。

誰是誰非，你一清二楚。

你當著律師和Sunny的面說的話，忘了嗎？

你昧著良心幫一個滿嘴謊言，

只會拿錢供你揮霍的母親，

來傷害一個實際出資養育你的父親，你算個男人嗎？

龍虎山公司 章家珍凍結我的經濟，以為我垮了。

在政府監督和朋友的幫助，

我花1 5年的心血，

把一片荒地變成了藝術村。

十年沒來過的章家珍，

有一天暗地跑來一看，

將近二公里的專案，

一片歐式建築。

眼紅了，又要發大財了。

等到方逸華女士，經濟上幫我的人過世，死無對證後，

帶著北京大律師來到龍虎山，

暗地謊報公章遺失。

又買通辦事員，

把公司過到她名下。

還說她當年是她投了500萬美金，所以這一片資產，全部都是她的。

她聲稱手裡有匯款單據，

拿著一張匯款單管財務的，

搖身一變 變成大老闆，太廉價了吧！

最可笑的是，十年沒來過的人。 說都是委託我管理。

你憑什麼要我替你管理？

拿我當你的部下嗎？

薪水多少？

我幹了15年 是180個月，

我的月薪和董事們的薪資加起來。恐怕已抵銷你所說的五百萬了吧。

新來的 北京大律師 ，

從公司1 5年的紀錄𥚃斷章取義 挑毛病，但改變不了每年合法的審計報告。

公司不是住宅，在你名下就是你的 ，你以為公司過到你名下又發大財了。公司有資產還有負債，沒想到吧！沒搞清楚，自己掉進來了。

江西高院判決是你輸了。

不管法院認定多少金額的債務，你都要付，一毛也少不了。

你暗地報公章遺失不法過戶的部份，等你把錢付了。

我們會追究你刑事的部份。

做夢沒想到，

你們兩個貪得無厭、賊膽包天的人，

為了不勞而獲，

竟把幫我的朋友給告了。

到了臨界點 ，終於讓一個80歲的老人，

決心跟你們幹到最後一口氣，

我不能再放過，

一個害了我也害了孩子的人。

剛接到龍虎山助理電活，

他接到法院通知，

章家珍告我的朋友，

開完第一庭，她認輸了。

對我朋友撤告了，

她願意賠償開庭費。

一切都晚了。

看到媒體說我出面爭家產。

實在太小看我了，我如果在乎錢。戶頭就不會用她一個人的名字，我連字都懶得簽。

我宣佈：

跟章家珍法律訴訟 ，贏回的每一分錢都捐做公益，就像我過去演唱會的所得，全部捐給兒童營養午餐和孤兒院。希望孩子都能上學。受到該受的的教育。

劉家昌」

劉家昌微博全文 1（圖：劉家昌微博）

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