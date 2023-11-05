58歲前亞姐佛山開騷觀眾竟零反應　投資開餐廳身家豐厚唔憂做

現年58歲的楊玉梅在1990年參選亞姐贏得季軍，還獲得最上鏡小姐、完美體態獎，但加入亞視短短五年就離開，及後她曾過檔TVB及向電影圈發展。近年楊玉梅重返TVB拍劇，演技大獲好評。除了拍劇之外，楊玉梅亦積極在內地出席商演活動，密密搵真銀，日前她就曬出一系列在佛山開騷的靚相，並寫道：「今晚好開心，好熱鬧，在佛山一場粉絲見面演唱會，謝謝你們的支持。」

近年楊玉梅重返TVB拍劇，演技大獲好評。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

在佛山開騷。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

相中所見，身穿毛毛背心襯薄紗裙的楊玉梅，在台上落力獻唱，現場有不少保安人員圍站在台邊，但觀眾似乎就只有寥寥數人，沒有太大反應，但楊玉梅仍積極帶動現場氣氛！網民紛紛留言大讚楊玉梅魅力不減，風采依然，但亦有人提出她的一身造型與波鞋不合襯，應該穿高踭鞋才能凸顯出她的美態！

現場有不少保安人員圍站在台邊，但觀眾似乎就只有寥寥數人，沒有太大反應。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

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一向凍齡有術的楊玉梅，樣貌及身材與年輕時相比都沒有太大分別，多年來她都控制住體重不超過100磅，除了Keep住做瑜伽鍛煉之外，她平時亦非常注意飲食，前年更考獲應用營養與體重管理文憑。除了演藝事業之外，楊玉梅早在2000年就進軍飲食界，投資開餐廳，據知集團旗下有24間餐廳，但她就十分低調，可謂是圈中的隱形富婆。而楊玉梅曾在接受訪問時就坦言拍劇並不是為錢，而是希望遇到好的劇集及角色，有空間發揮，獲得滿足感。

有國際瑜伽導師牌。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）