權志警察廳自願驗毒後以「事必歸正」發文　所戴的眼鏡網上被掃空

韓國男團BIGBANG隊長權志龍（G-Dragon）上月被爆涉嫌吸毒，被韓國警方立案調查。其後他透過律師發兩次發聲明否認吸毒，並且表明會主動協助調查，希望還自己清白。今日（6日）G-Dragon出現仁川警察廳毒品犯罪搜查科，自願地配合調查，據韓媒指，今次預計警方做一些簡單試劑檢測及採集毛髮做科學鑑定。

G-Dragon今日親自到警察廳接受調查。（視覺中國）

今日12點25分左右，G-Dragon穿上黑色西裝神情輕鬆，他接受韓媒訪問時表示自己沒有吸食毒品的事實，所以自己來這是為了公開真相。他在進去警察廳時向粉絲表示：「大家不用太擔心，我接受完調查便會回來。」最後他在警察廳接受了約4小時的調查，於下午4時20分左右離開警察廳。據悉G-Dragon今日進行了頭髮及尿液驗毒測試，結果暫時呈陰性。

G-Dragon上月被傳涉嫌吸毒。（視覺中國）

G-Dragon在事隔多日及接受調查後在社交平台發文，以「事必歸正」為題寫了一段感想：「一開始很難辨別是非，所以不正確的事情可能會暫時繼續存在或會有影響力，但這情況不會持續太久，一切都必然會回到正軌。」相當他所指「不正確的事」就是指他吸毒這件事。

G-Dragon社交平台發文表示「事必歸正」。(ig@xxxibgdrgn)

G-Dragon今日到警察廳協助調查時所戴的眼鏡，價值港幣7672元，G-Dragon戴完後轉眼間在官網已全部售罄。