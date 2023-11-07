社內相親｜Edan拍床戲似拍武打片　Anson Lo與陳漢娜咀均全屋

姻緣一線牽，全場即時尖叫。（葉志明攝）

由盧瀚霆(Anson Lo)、吕爵安(Edam)、陳漢娜、沈殷怡、羅家英、盧覓雪、歐陽偉豪等合演的港版《社內相親》今日（7日）舉行記者會。與Anson Lo接受訪問時，Edan自言強項是溫柔，又話花姐第一次見佢時，已讚佢斯文有禮，但即時遭到反駁。

AL今日全日霸總mode。（葉志明攝）

二人在劇中均有床戲，Anson Lo表示教父雖然是他的「盲粉」，但都怕到時床戲播出時會尷尬，「我媽一到嗰啲會即刻搵啲其他嘢做，去洗下碗呀，拎下嘢飲呀，我都估到佢一定避開嗰啲位睇。」問到會唔會怕擔心粉絲呷醋，Edan即插咀：「佢唔拍邊有得睇佢露咁多！好多！好多！」之後又爆二人同日拍床戲，並暴走式表示：「同時拍㗎！兩張king size啊！我秘書嚟㗎，我要睇住總裁！佢拍先！(你咪向佢取經？)係呀！我梗係勁過佢呀！我各方面都勁過佢！」

Edan話好少演斯文、暖男角色，今次可以展示出他這一面。（葉志明攝）

Anson Lo 劇透其中一場床戲路程由露台到梳化再去房，問到拍攝時有無撞親，Edan即笑笑口說︰「會撼親邊度呀？哈哈哈！」至於Edan嘅床戲，佢就話似拍武打片，又要轉圈又要推，感覺如同馬戲團。

暴走式講床戲。（葉志明攝）

提到姜濤日前演出時，被指咪咀，Edan說︰「我都見到網絡上突然間好似好多人討論呢件事，實質發生咩事，我唔係好知，聽阿Jer啱啱答咗話係溝通嘅失誤，有少少無辜，希望經過呢次教訓，下次就小心啲，唔好再畀呢件事發生，我相信佢都會好好消化呢件事。」