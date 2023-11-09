TVB視后大馬活動生圖曝光驚艷網民　超完美側顏秒殺全場

現年42歲的視后唐詩詠（Natalie）去年宣布離開TVB，結束近20年的賓主關係，回復自由身的她除了拍電影之外，亦有到日本學烘焙、做慈善公益探訪、旅行、進修等等，早前她出席活動接受《香港01》訪問時表示現時自由度更大，又透露接Job是開心價，似乎十分滿意現況。日前唐詩詠與林夏薇（薇薇）獲邀到馬來西亞出席護膚品牌活動，兩位視后難得去到當地同大家見面，吸引大批粉絲到場支持，更企到上商場三樓，可見她們人氣強勁！

唐詩詠離巢後曾到日本學烘焙。（IG@natalietong53）

亦有做慈善探訪。（IG@natalietong53）

吸引大批粉絲捧場！（小紅書圖片）

不少粉絲紛紛在社交平台上載當日的靚相同片段，片中所見，唐詩詠同薇薇都以藍色吊帶連身長裙上陣，兩人妝容精緻，一出場即成為焦點，現場尖叫聲歡呼聲不斷！而她們都熱情地同Fans打招呼，又大派心心，相當識做。當中有一位近距離接觸唐詩詠的粉絲，捕捉到偶像的一舉一動，並寫道：「工作關係有幸近距離抓拍唐詩詠，好米（美）好有氣質。還有粉絲特地從新加坡飛來朝聖的，雖然現在沒有追港劇了，但算是童年喜歡的女港星之一。」

熱情地同Fans打招呼，又大派心心，相當識做。（影片截圖）

完美側顏！（影片截圖）

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片中所見，近鏡下的唐詩詠皮膚白滑緊緻，側面看更可見她鼻樑又高又挺，超完美側顏秒殺全場，粉絲紛紛留言大讚：「側臉絕了」、「女神美哭了」、「鼻子真的好優越」、「狀態太好了」！而薇薇的背面原來亦暗藏福利，超Deep V設計盡騷白滑玉背，兩位視后都狀態大勇！

薇薇大騷白滑玉背。（影片截圖）