500萬粉絲身亡男網紅仲尼撞樣小栗旬　邂逅卡琳娜Sweet過偶像劇

坐擁543萬粉絲的內地男網紅「仲尼」（本名黃小灃），日前與烏克蘭妻子Karina Melnychuk（卡琳娜）到印尼峇厘島旅遊，驚爆在印尼峇里島遇溺身亡，有指7日是仲尼34歲生日，亦是其失蹤當日，生日變死忌。事件爆出後，隨即登上微博熱搜，更令人好奇關於仲尼及卡琳娜的故事。

仲尼驚爆遇溺身亡。（IG圖片）

現年30歲的卡琳娜在烏克蘭出生，原本是一名油畫師，結婚後與仲尼定居廈門。而仲尼是一位導演兼作家，同時亦是擁有數百萬粉絲的煮飯博主，由於撞樣日本男星小栗旬被成為「廈門版小栗旬」，而兩人的愛情故事就像偶像劇般美好。

卡琳娜原本是一名油畫師。（IG圖片）

卡蓮娜身高1米88，五官深邃。（IG圖片）

2014年卡琳娜到中國旅行，最後一天選擇到海邊畫畫，而仲尼當時喝了點酒，看到卡琳娜後便坐在她身邊開始交談，兩人有著聊不完的話題，不過仲尼酒醒後發現卡琳娜已經離開。本以為兩人的緣分就此結束，後來兩人到2015年在美國再次相遇，更成為鄰居。仲尼開始追求卡琳娜，更以送早餐的名義告白，1年後兩人修成正果，更誕下混血女兒。

卡蓮娜與仲尼的邂逅過程比偶像劇更Sweet。（IG圖片）

兩人育有1女。（IG圖片）

卡琳娜不時在IG上載與女兒的合照。（IG圖片）

婚後卡琳娜努力學習中文，並開始了自媒體的創作生涯，去到2020年，卡琳娜開始當Coser，更因Cosplay動漫男主角而圈粉無數。由於卡琳娜五官深邃，雖然是女生，男生裝扮卻超帥，讓不少內地女網民稱她為老公，微博更擁有244萬粉絲。