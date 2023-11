鄧凱文(Eris)雖然在香港小姐競選中落敗,不過她和郭珮文、潘明璇等的人氣和曝光率卻比應屆港姐三甲高出不少。當中鄧凱文亦因經常分享性感衣着而成功造成話題,因而受到網民注意。



相中可見鄧凱文應該身處villa的泳池內。(ig@thm____)

鄧凱文分享了在岩里島的性感火辣照。(ig@thm____)

鄧凱文穿上一件卡其色貼身高叉短裙抱著愛犬。(ig@thm___)

今日(10/11)鄧凱文再度出招,在IG Story分享了一張穿着緊身Tee的照片,凸顯其傲人身材。不過細心的網民就會發現,白Tee上的字句和圖案才是重點,原來Tee上寫着「Be My Chair If You Dare」(如果你敢的話,就來當我的椅子),還印着一名女士即將坐在男士臉上的圖案。