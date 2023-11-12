周海媚出騷驚爆情緒失控大發脾氣　因一事徹底激嬲主辦方被飛出局

現年56歲的周海媚早年已將工作重心轉到內地，更已經在北京定居20年，甚至在香港露面。周海媚於2004年為了建築師男友而移居北京，雖然兩人於2015年分手告終，但她一直在當地居住，沒有搬回香港。她在內地依然有人氣，不時參演劇集、綜藝節目、商演或直播帶貨，工作機會不斷。然而今日有報道指周海媚為重頭綜藝節目《大眾電影2023大灣區音樂匯》綵排時突然情緒失控，總綵排更失場，連累台前幕後眾人呆等，激嬲了主辦單位，結果她在臨開騷前被飛出局。

(周海媚@微博)

報道指周海媚於上月獲邀參演於澳門舉行的《2023大灣區音樂匯》，據現場工作人員爆料，周海媚在開騷前一天 (10月20日) 的綵排完畢後，現場工作人員便從台上扶她落台，對方可能觸碰到周海媚手臂位置，她疑神經過敏竟突然情緒失控，不讓對方觸踫兼即場大發脾氣，嚇窒在場所有工作人員。事後眾人都在私下討論周海媚到底是情緒有問題，抑或是耍大牌。

周海媚被指情緒失控。（周海媚微博圖片）

該爆料者表示事發翌日周海媚的情緒還未平復，更一度想缺席總綵排，後來得知原來她不願起床，還反過來質問工作人員為什麼要嘈醒她。最後她遲到了兩個鐘才施施然現身，令在場所有人在呆等，且無法完成綵排，結果激嬲了主辦單位。主辦方一怒之下，決定飛走周海媚，在開騷前幾小時臨時抽起她所有宣傳海報，即日通知她不用出席音樂匯演，有傳周海媚當時亦已知衰，並透過經理人向大會道歉，並解釋自己失場總彩排的原因，可是仍無法扭轉被飛的結局，最終亦不獲准出席匯演。