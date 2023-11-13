艾威回憶與楊茜堯拍攝《家族榮耀》　有樣嘢要求真做：係好過癮

艾威日前在接受《香港01》的《矚目配角》訪問時，談到當年拜關海山（蝦叔），至今仍謹記對方的教誨，就是3個字「唔好做」，「即係唔好表演，要真實咁喺戲劇世界裏面生活，呢3個字係金石良言。」就是這個金石良言，所以在艾威的演戲世界中，完全沒有人們常說演員間「鬥戲」、「飆戲」這樣的概念，他覺得演戲就是要在戲劇世界裏面生活，「我同好多人嘅睇法唔同，我覺得唔應該用一個鬥嘅態度，係享受一齊（拍戲）開心嘅時間。」

艾威至今仍謹記師父蝦叔教誨。（葉志明攝）

兩師徒曾於劇集《情濃大地》合作。（《情濃大地》視頻截圖）

而這個金石良言艾威也沿用至今。問到他演藝生涯至今，最喜歡的作品？艾威表示最喜歡《三面形醫》，因首次做男主角。還有《情濃大地》裏面的「關天福」，因他的角色可以牽引成套劇的主線，非常好玩，而近年的代表作則是《家族榮耀》中的「何啟禮」，因很有滿足感。

《家族榮耀》中的「何啟禮」，是艾威近年的代表作。（《家族榮譽》視頻截圖）

艾威對這場與楊茜堯的對飲戲尤其深刻。（《家族榮譽》視頻截圖）

畫面看到的是清酒。（《家族榮譽》視頻截圖）

但艾威自爆身後其實放住一支紅酒。（《家族榮譽》視頻截圖）

艾威特別講起在《家族榮耀》中有場戲，他跟楊怡兩個人對飲，開工前他已與監製和導演講好，如果要拍他飲酒的戲，麻煩助導安排到最後才拍，因為他一定要飲真酒，用真的感覺去做這件事，「該場戲雖然枱面係清酒，但其實我放咗支紅酒喺後面，因為我控制不到清酒，但我可以控制到紅酒，最後我係飲晒一支紅酒。做戲好得意嘅，如果你真真正正入到戲，能夠喺個角色世界裏面出發，你會係好過癮。」

艾威表示如果要拍他飲酒的戲，一定要飲真酒。（《家族榮譽》視頻截圖）

兩人這幕的內心戲都非常厲害。（《家族榮譽》視頻截圖）

艾威說他控制不到清酒，但可以控制到紅酒。（《家族榮譽》視頻截圖）

最後艾威飲晒一支紅酒。（《家族榮譽》視頻截圖）

艾威現時回想這場戲覺得很過癮。（《家族榮譽》視頻截圖）

艾威續言該場戲本身有幾句對白是劇本沒有的，他也不是要搶戲或者什麼執生，「別人經常講執生，我覺得係唔成立嘅，而係我喺嗰個環境、喺嗰個角色裏面，我就係要講嗰幾句說話。呢個經驗係非常之過癮。」

艾威指這場戲本身有幾句對白是劇本沒有的。（《家族榮譽》視頻截圖）

最緊要進入角色世界。（《家族榮譽》視頻截圖）

好投入。（《家族榮譽》視頻截圖）

好好戲。（《家族榮譽》視頻截圖）

由於《家族榮耀》贏得收視口碑，故緊接開拍第二輯《家族榮耀之繼承者》，艾威也有份參與，他表示雖然戲份不多只得兩集，但拍完覺得過癮，「因為今次的角色有點難度，演一個痴線佬，拍完導演都收貨。」

艾威預告在《家族榮耀之繼承者》飾演痴線佬。（葉志明攝）