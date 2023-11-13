艾威回憶與楊茜堯拍攝《家族榮耀》 有樣嘢要求真做：係好過癮
撰文：陳釗
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艾威日前在接受《香港01》的《矚目配角》訪問時，談到當年拜關海山（蝦叔），至今仍謹記對方的教誨，就是3個字「唔好做」，「即係唔好表演，要真實咁喺戲劇世界裏面生活，呢3個字係金石良言。」就是這個金石良言，所以在艾威的演戲世界中，完全沒有人們常說演員間「鬥戲」、「飆戲」這樣的概念，他覺得演戲就是要在戲劇世界裏面生活，「我同好多人嘅睇法唔同，我覺得唔應該用一個鬥嘅態度，係享受一齊（拍戲）開心嘅時間。」
而這個金石良言艾威也沿用至今。問到他演藝生涯至今，最喜歡的作品？艾威表示最喜歡《三面形醫》，因首次做男主角。還有《情濃大地》裏面的「關天福」，因他的角色可以牽引成套劇的主線，非常好玩，而近年的代表作則是《家族榮耀》中的「何啟禮」，因很有滿足感。
艾威特別講起在《家族榮耀》中有場戲，他跟楊怡兩個人對飲，開工前他已與監製和導演講好，如果要拍他飲酒的戲，麻煩助導安排到最後才拍，因為他一定要飲真酒，用真的感覺去做這件事，「該場戲雖然枱面係清酒，但其實我放咗支紅酒喺後面，因為我控制不到清酒，但我可以控制到紅酒，最後我係飲晒一支紅酒。做戲好得意嘅，如果你真真正正入到戲，能夠喺個角色世界裏面出發，你會係好過癮。」
艾威續言該場戲本身有幾句對白是劇本沒有的，他也不是要搶戲或者什麼執生，「別人經常講執生，我覺得係唔成立嘅，而係我喺嗰個環境、喺嗰個角色裏面，我就係要講嗰幾句說話。呢個經驗係非常之過癮。」
由於《家族榮耀》贏得收視口碑，故緊接開拍第二輯《家族榮耀之繼承者》，艾威也有份參與，他表示雖然戲份不多只得兩集，但拍完覺得過癮，「因為今次的角色有點難度，演一個痴線佬，拍完導演都收貨。」