李施嬅為戲上山跑街極辛苦 激讚佘詩曼：未試過感覺到佢嗰種氣場

台慶重頭劇《新聞女王》即將推出，今（14日）劇集就舉行宣傳活動，而主演之一的李施嬅（Selena)在劇中與佘詩曼有不少對手戲，而在接受訪問時其更表示對方的角色人設相當霸氣，是雙方合作多次以來第一次見到如此霸氣到極的阿佘。

李施嬅都表示佘詩曼氣場勁。（葉志明攝）

在接受訪問時問到有否被佘詩曼劇中人設的霸氣感震攝到，Selena就表示：「氣場係勁嘅，梗係要勁啦man姐（佘詩曼飾演）氣場唔勁就唔感染。之前同佢合作幾次，好似演姊妹、一家人，但從未試過感覺到佢嗰種氣場，今次第一次，我幾開心有唔同感覺。」

李施嬅都看好佘詩曼三奪視后。（葉志明攝）

而作為新聞報報導經常四出採訪，問到最難忘的一場戲是甚麼時，她就表示：「好多，第一巴士翻車，我係第一次喺電視上見到咁大場面。但係難忘就係40度烈日當空喺條街到跑，成日上山又跑街，體力上好辛苦。（因為咁會唔會fif咗？）好彩我有做開運動，如果唔係都做唔到呢個角色。」而Selena為了演好新聞報導員這個角色都下了不少苦工：「難道挑戰就係啲對白，新聞稿除咗咬字之外仲有個腔調，（有冇讀咗100次？）唔止，肯定。」

李施嬅表示在美國開演唱會時，再與好姊妹吃飯，替黃智雯慶祝。（葉志明攝）

另外，提到有不少人看好佘詩曼奪視后，Selena就表示：「佢攞咗好多次，佢攞都唔出奇，如果要攞一定俾佢，佢有實力去攞。」而提到好友黃智雯早前宣布已婚，一班姐妹有否相約慶祝，她就表示：「未喎，我諗我哋去美國做show時再慶祝，因為大家啲期好忙，食一餐飯都好難。（美國騷排練如何？）排晒啲舞，依家搵設計師幫我哋度身訂造兩套衫，有露腰露腿都幾性感。」我們就拭目以待。