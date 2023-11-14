馬鞍山密室殺人案｜謀財害命精密佈局　兇手入獄後遭冤魂索命？

香港開埠以來發生過不少駭人聽聞的離奇兇案，而發生於2010年的「馬鞍山密室殺人案」，案情離奇兇徒精密佈局製造不在場證據，再易容換裝，「完美殺人」情節猶如電影情節。



鄧來興被謀財害命。（解密工作室授權）

馬鞍山井頭村一名七旬原居民鄧來興，與堂弟鄧路來早年赴英國謀生，事業有成後隻身回港享受退休生活。在井頭村有6個物業收租過活，是隱形富豪，結果卻被謀財害命，遭兇徒扑頭致死。堂弟鄧路發現鄧伯伯在廚房被殺後報警，警方到場發現兇案環境非常乾淨亦沒有打鬥痕跡，懷疑是熟人所謂，而登伯伯的身份證、三本銀行存摺竟不翼而飛，指在雪櫃上留下一個指紋。

馬鞍山密室殺人案堪稱「完美殺人」。（解密工作室授權）

密室殺人事件猶如電影情節。（解密工作室授權）

案件揭發當日，有人四次去到荃灣不同銀行提取現金，翻查閉路電視畫面，提取現金的是一名身形略胖、持拐杖、戴著漁夫帽及滿頭白髮行動遲緩的老人家。這位老人家出示鄧伯伯的身份證及核對簽名、地址及電話號碼後，提取了59萬港幣。在同日較晚時間，該老人在返回銀行要求提取50萬現金，但銀行經理發現事有蹺蹊後，以銀行系統出現問題為由拒絕。

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經過調查後，發現兇案現場留下的指紋是屬於名為吳雅倫的53歲男子，最奇怪的是吳雅倫案發1年前已經離開香港，但由於他過去有多宗盜竊罪更曾入獄，故不排除他的嫌疑。其後警方發現吳雅倫原來曾經是鄧伯伯的租客，而鄧伯伯6個物業及街坊的大小工程都是由吳雅倫包辦。可惜街坊都發現每次裝修完，都發現財物不翼而飛，但因為怕麻煩而沒有報警。

根據街坊表示由於吳雅倫是手藝很好的裝修工人，過往曾是電影道具製作員，曾是嘉禾電影公司電影道具製作一員，亦曾參與許冠英主演的《追鬼七雄》的道具製作，其後在輾轉轉行擔任裝修。

吳雅倫曾是電影道具製作員。（解密工作室授權）

更參與過許冠英主演的《追鬼七雄》的道具製作。（解密工作室授權）

最後發現吳雅倫在案發前經水路由內地偷渡回港，更買了白色假髮，犯案後同樣由水路返回內地。其後在內地公安協助下將他移交香港警方，吳雅倫在盤問期間招認了所有罪行，但表示沒有殺死鄧伯伯，更聲稱不知道鄧伯伯死了。在庭上即使吳雅倫能言善辯，陪審團一致裁定謀殺罪成，最後被判終生監禁。

陪審團一致裁定謀殺罪成，最後被判終生監禁。（解密工作室授權）

當大家都以為事件告一段落，三年後原本身處於石壁監獄的吳雅倫因為經常大叫冤魂索命，而被轉至小欖精神病院。三個月後，吳雅倫撕爛床單在上吊了解生命。