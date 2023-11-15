高海寧大馬宣傳群情洶湧埋身握手 助手保安要幫手解圍

36歲高海寧（高Ling)一向是觀眾公認的火辣女星之一，最近她前往馬來西亞宣傳新電影《鎖戰》，更與姜皓文及黃浩然在當地舉行見面會，人數高達500名粉絲圍觀，群情洶湧，人氣十分強勁。高Ling前日（14日）在IG分享宣傳時的花絮影片，畫面中竟見熱情粉絲握手加上人多，有一兩對手真的接近高海寧核心範圍。

36歲高海寧（高Ling)最近前往馬來西亞宣傳新電影《鎖戰》，與姜皓文及黃浩然在當地舉行見面會。（IG@sammkoling)

高Ling前日（14日）在IG分享宣傳時的花絮影片。（IG@sammkoling)

高Ling同粉絲握手舉高雙手護胸

高Ling分享一系列宣傳時候所拍攝的照片和影片，並在IG寫上：「台下熱情如火，台上笑出腹肌，被檳城朋友的熱情融化，謝謝你們的支持和喜愛。#鎖戰 #檳城見面會。」其實從影片中可見高Ling當天心情特別喜悅，進場及離場都遇上許多熱情粉絲主動握手，期間粉絲的手已經多到數之不盡，在握手的過程中需不斷停留，而當中有兩隻粉絲的手距離高Ling的胸部很靠近，令她都呆了半秒，同行助手感覺有異常反應，刻意回頭待在身旁保護她！另外在高Ling身旁的份量十足的保安，用其龐大的身形擔當「人肉圍牆」，走到她左邊位置阻擋熱情粉絲。值得一讚的是高Ling其實警覺性十分高，立刻舉高雙手放在胸部上方的位置護胸！貼文一出，粉絲紛紛留言歡迎高Ling來到馬來西亞宣傳，並表示：「女王出巡」、「好開心見到你！」

離場畫面卻意外捕捉高Ling有2秒表情呆滯，驚恐的樣子，備受關注！（IG@sammkoling)