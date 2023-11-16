台灣頂級美女婚後退隱洗盡鉛華　48歲真實狀態曝光驚人變化惹熱議

台灣娛樂圈一向多美女，而且每位都各具特色，充滿辨識度，絕非現今的網紅臉可比。有「台灣第一名模」之稱的林志玲 （Chiling）便是其中之一位。今個月底便踏入49歲的林志玲於2019年與日本男團EXILE成員AKIRA（黑澤良平）結婚，並於2022年1月31日農曆新年除夕宣布誕下仔仔，一家三口生活幸福美滿。由於她成為人妻人母之後全力照顧家庭，相夫教子，月前她宣布不再復出演藝圈，只會參與公益慈善活動，以及繼續一些代言工作。

林志玲擁有幸福家庭。(ig圖片)

近日有網民於日本東京街頭偶遇林志玲，並將原相機拍攝的生圖放上社交網分享。當時她的老公AKIRA亦有同行。相中的林志玲穿上連身長裙，半紮起頭髮，化上淡妝，有一種洗盡鉛華的感覺，褪去昔日明星風采，卸下明星光環的她儼如普通鄰家婦人。不過依然相當靚女，顏值絕對比一般素人高，只是沒有以往般艷光四射。此兩張照片隨即惹來網民熱議。

林志玲貼出與AKIRA合照高調放閃。（chiling.lin＠IG）

不少網民都指林志玲和以前不一樣了：「明艷大美女走了日本好嫁風的感覺，好浪費」。「好嫁風」是網絡用語，意指女生為了容易嫁出去而取悅別人的穿搭。還有網民吐槽和慨嘆：「超級土，特別是髮圈，日本人都不敢戴這個」、「志玲姐姐也脫髮了」、「頭髮看來變稀疏了」。但是也有網民力讚她依然靚女，渾身散發出溫柔氣質，予人親切感。

林志玲樣靚身材正。（影片截圖）

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