梁朝偉劉嘉玲鏡頭外被捕捉揭露夫妻關係　登車前一驚人舉動惹熱議

現年61歲的國際影帝梁朝偉（偉仔）與57歲的老婆劉嘉玲由拍拖到結婚相愛35年，至今一直十分恩愛，然而月前竟突然傳出偉仔祕密交往現年25歲的內地女歌手程瀟，傳聞震驚各界！程瀟火速否認了有關傳聞，直指：「假得離譜。」來澄清失實謠傳。偉仔隨後亦發出聲明斥責有關謠言全屬虛構、惡意造謠及歪曲事實，他與太太劉嘉玲婚姻生活一直安好。而事實上，偉仔和嘉玲的夫妻感情並未受此無稽謠言所影響，兩人依舊深愛着彼此，繼續經常拍拖出雙入對，恩愛之情羨煞旁人。嘉玲亦不時於社交網分享她和老公的生活點滴，更新更況。

偉仔和嘉玲一向恩愛。(ig圖片)

然而，近日有網民於社文網分享了3張梁朝偉與劉嘉玲本月初出席第36屆中國電影節金雞獎頒獎典禮的照片，記錄了他們鏡頭外的一面，令兩人的夫妻關係惹來熱議。照片攝於兩人準備登上大會小巴的一刻，身穿拖尾晚裝的嘉玲正提着長長的裙襬，緩緩地步上小巴的梯級登車，礙於裙子的設計令她看來行動相當不便。而嘉玲身旁的偉仔就一直站在隔離，望着嘉玲自己揪着裙襬，舉步為艱地踏上小巴的樓梯。偉仔當時未有及時出手幫嘉玲，即引起了網民的討論。

偉仔同嘉玲真係好恩愛。(ig圖片)

有網民直指從照片可見，嘉玲上車自己提裙擺不方便，梁朝偉卻看着也不幫手，驚訝他的無動於衷，一點照顧嘉玲的舉動也沒有，即使在外人面前也不願意表現出來。從而推論偉仔和嘉玲這對夫妻日常的互動並不親密，指他不夠細心照顧嘉玲，甚至質疑起他們的夫妻關係。不過亦有網民力撐偉仔表示：「他不知如何下手吧，看上去挺着急的」、「從照片看他是想幫卻不知道怎幫那種」、「看他根本無從下手啊」。有網民又指可能是因為偉仔社恐所致。

梁朝偉與劉嘉玲拍拖出席《第36屆中國電影節金雞獎頒獎典禮》。(ig圖片)

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