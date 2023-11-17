阿儀再次發文澄清為黃榕護航　繼續爆seed與網民發生「口水戰」

薛影儀（阿儀）早前與經理人林寶玉（Connie）鬧翻，林寶玉亦離開AMM亞洲心動娛樂向外闖，不再擔任阿儀的經理人。阿儀曾在社交平台大鬧林寶玉，及後林寶玉亦透露阿儀會私訊她。

阿儀與經理人林寶玉（左）關係破裂，此情不再。（資料圖片/梁碧玲攝）

昨日（16日）阿儀又在社交平台大鬧林寶玉，繼續力撐黃榕是「好朋友」：「我都已經講左好多次我都話冇誤交損友呀！點解你哋成日亂講嘢呀？」之後阿儀繼續為黃榕護航，又說黃榕有介紹工作給她，又說黃榕會帶她去玩等。

阿儀話呢班朋友好好！（IG@bonnieyiuu）

阿儀說：「我邊有誤交損友呀？我地果幾個朋友佢哋好好呀！佢哋有工作會介紹比我,我依家都有其他野做呀！我都多謝黃榕,葉小妍，yuki都有介紹工作比我，之前同幾個姊妹有活動約出嚟玩呀！舊年平安夜我哋幾個姊妹着住聖誕服去灣仔美食節，又去影相，又同黃榕在尖沙咀住酒店幾開心呀！我之前同d朋友扮過春麗、美少女、公主服、彌豆子、着住泰國服、扮選美佳麗、扮小丸子、我都覺得好有趣呀！」

阿儀無懼公司施壓，力撐黃榕是好朋友，對她很好。（IG@glorianawong）

阿儀還大數在AMM時沒有自由，什麼活動都不能參加：「我之前在atv、amm合約果陣時，如果有活動，有工作一定要經理人同意先可以比我參加，又唔可以去其他電視台。我唔想做有合約果d，我想自由身，之前有合約果陣時，寶玉有時有活動都唔會通知我，我之前同幾個朋友參加活動，我唔通知公司，我怕佢唔比我參加，我離開左AMM都有同心上人在ig同WhatsApp聯絡。」網民亦立即留言問阿儀的「心上人」到底是誰。

阿儀還大數在AMM時沒有自由，林寶玉更有活動都不告訴她。（IG@ching_yee0205）

近日網上亦有張被改過的圖片流傳，指阿儀與最近一個賽車比賽的女郎很相似，原來阿儀亦有留意到，但她就大批這位女生「樣賤」：「我之前在中心學打拳都幾好玩，我都係第一次玩呀！之前整香薰蠟燭，大食會都係免費，幾好呀！近排講果個澳門賽車女郎話好似我，唔知果條友係邊個嚟呀！佢又樣賤！」當然亦有不少網民留言苦口婆心跟她說黃榕「不是好人」，但阿儀反而發脾氣，與網民再起衝突。