視帝鄭嘉穎湊住仔小店食魚蛋粉生圖曝光　一驚人細節獲讚好爸爸

現年54歲的鄭嘉穎與32歲的陳凱琳於2018年在峇里島拉埋天窗，兩人由拍拖到結婚生B，至今多年一直十分恩愛，婚後陳凱琳相繼誕下大仔鄭承悅（Rafael）、二仔鄭承亮（Yannick）以及三仔Carlos，為鄭家開枝散葉，四年抱三組成了幸福五口之家。夫妻倆做了爸媽後的生活重心都放在仔仔身上，雖然仍繼續活躍於演藝事業，但一有時間就會陪伴仔仔，共度親子時光。前日 (16日) 就有網民偶遇鄭嘉穎獨自湊仔仔到街坊小店食魚蛋粉，並把照片放上社交網分享。

該網民留言寫道：「偶遇八爺。鄭嘉穎同學真的還是那麼帥，香港適合偶遇明星，安安靜靜的enjoy一份魚蛋粉。」並透露是在午餐時份偶遇兩父子的，八爺是鄭嘉穎多年前在內地劇《步步驚心》入面飾演的角色。相中可見鄭嘉穎與大仔鄭承悅在一家平民茶餐廳角落位置相對而坐，枱上放着一個碗，以及一個屬於他仔仔的恐龍水樽。兩人似在等待食物送來，鄭嘉穎全程望住仔仔，眼神流露出滿滿的父愛。

鄭嘉穎是一位好爸爸。(ig圖片)

此post亦惹來內地網民熱議，大讚鄭嘉穎依然帥氣有型，仔仔也長得好靚仔，有網民更發現一個細節，大讚鄭嘉穎是好爸爸，表示：「這個爸爸等餐的時候居然沒看手機。」有網民即附和說：「挺好的這樣」、「是的，我也第一個反應是這個」、「他們的教育理念真的很好，家長都很以身作則。我當媽媽，有的時候坐下來都是慣性看手機。」鄭嘉穎貴為無綫視帝，老婆陳凱琳轉型做KOL又接job接到手軟，兩人賺個盤滿砵滿，加上陳凱琳娘家家底豐厚，有報道指她爸爸陳桂祥身家過億，嘉穎帶仔仔食平民茶餐廳真是十分貼地。

鄭嘉穎好錫家人。(ig圖片)

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