80年極品性感女星生圖曝光驚變樣　骨瘦嶙峋擁激突上圍嚇窒網民

香港娛樂圈在8、90年代曾盛產不少三級片女星，個個都樣靚身材正，在電影中的大膽演出更是令人印象難忘，現年57歲的葉子楣就是其中之一位。葉子楣當年演出過不少三級片，憑住驕人身材在香港三級電影熱潮中奠定艷星席位，即使她一直堅持三點不露，但也成為了港產電影的性感象徵之一，她的誇張上圍更令她獲封為「亞洲波霸女神」。葉子楣早年已淡出娛樂圈，久未露面，不過她早前接受雜誌訪問就表示自己有意復出幕前。

80至90年代為人所稱的「亞洲波霸女神」葉子楣 (《玉蒲團之偷情寶鑑》劇照)

葉子楣月前就激罕公開現身，出席香港電影製作發行協會舉行44周年晚宴，近期她亦不時參加大型晚宴活動，被不少網民把她的生圖放到社交網上分享。前日一名內地娛樂博主就把她在晚宴上偶見葉子楣的兩條短片放上抖音，並寫道：「女神葉子楣好瘦啊」，又問大家說：「你們還記得港產片女神葉子楣嗎？」

葉子楣是當年紅極一時的艷星。（影片截圖）

片中可見葉子楣一身性感打扮示人，明顯比以前消瘦了不少，甚至瘦到有點皮包骨的感覺，背影更是清晰可見肩胛骨和脊骨現形，相當嚇人。然而縱使她如此骨瘦嶙峋，她的極級上圍依然十分豐滿，在瘦削的身材比例下顯得更加突出，衝擊網民視覺，對於她又瘦又如此好身材議論紛紛，也有人擔心她是否生病了。不過，這都不及她的鼻子搶眼，她的鼻形輪廓明顯和以前不同，望落非常之不自然，不少網民都大感驚訝和震撼，指她變晒樣，有網民更表示：「從女神蛻變成女巫」。

葉子楣激罕露面。

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