新聞女王劇情｜高海寧用女裝內衣送禮　何依婷被假報告陷害爆喊

《新聞女王》第二集劇情交代到SNK News董事長龔慈恩，向飛爺暗示誰得到「仁心慈善基金會」的贊助就可以升職為「總主播主任」。這時正值仁心選新會長，佘詩曼和馬國明分別支持陳敏之和何啟南而各出其謀。

高海寧假心軟真陷害

高海寧和何依婷知道陳敏之去看醫生，都想知道原因。高海寧比何依婷早一步得到該份醫學報告，還以女裝內衣做禮物送給醫生，讓他不接受何依婷訪問。何依婷想拉攏高海寧跟她同一陣線，高海寧扮成心軟將報告傳何依婷，她信以為真，知道被高海寧陷害情緒崩潰，佘詩曼就安撫她，說她是自己的接班人。其實佘詩曼暗地裡想拉攏李施嬅，只是被拒絕。

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仁心有人中飽私囊

陳敏之面對狗仔隊拍攝到她被陌生人男子扶上車的醜聞，於是躲起來避開傳媒不敢回應，令何啟南成為會長的機會愈來愈大。李施嬅覺得仁心的財務有問題而去查報告表，發現疑似有人中飽私囊，為查出真相她找到敏之希望她可以講出真相。

李施嬅被說服和佘詩曼合作

李施嬅的男友高鈞賢是仁心的法律顧問，他擔心醜聞會影響到自己，希望李施嬅不要報道，兩人因此大吵一場。佘詩曼說服李施嬅和她合作揭發仁心的真相，並在電視台舉行仁心會長的競選人辯論直播。

陳敏之公開被家暴

節目當天本來由何依婷和高海寧做主持，何依婷的咪被馬國明滅聲，佘詩曼便親自闖入錄影廠做接替何依婷做主持，讓陳敏之自揭被家暴的瘡疤，同時以虧空公款證據要脅何啟南要附和陳敏之，這時李施嬅發現自己也被佘詩曼出賣了，因為佘詩曼始終沒有公開仁心的帳目有問題。