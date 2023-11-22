新聞女王劇情｜馬國明串通何依婷出賣佘詩曼　辭職後轉做幕後操控

陳敏之在《新聞女王》第4集被佘詩曼說服公開家暴一事後，當上SKN News大贊助商仁心基金會的會長，佘詩曼以為自己可以憑得到金主支持順理成章升上總主播主任，怎知到第4集升職的郤是馬國明。

被心腹出賣後辭職

原來何依婷偷拍了佘詩曼幫陳敏之在手上化妝，誇張家暴瘀傷的影片給馬國明。不知被出賣的佘詩曼決定辭職，放工時自製撞車意外，及後卻絲毫無損現身譚俊彥的車房。至於黃金時段的新聞主播空缺，就由何依婷、高海寧和李施嬅三人中看表現來決定。

何依婷偷拍了佘詩曼幫陳敏之在瘀傷上化妝的影片交給馬國明。（熒幕截圖）

佘詩曼不能升職想找龔慈恩問清楚，但找不到。（熒幕截圖）

何依婷和馬國明背著佘詩曼，有不可告人的關係。（熒幕截圖）

幕後操縱公司同事

馬國明升職後掌權，佘詩曼仍遙控著「文家軍」，食飯時間在會議室和他們電話會議，指示怎樣工作和搗亂，例如全組人食物中毒請病假。馬國明在分派採訪工作時，重要的新聞由「佐治黨」負責，令「文家軍」非常不滿，馬國明故意在辦公室喝斥何依婷到他房內，做戲給大家看把她駡一頓。

馬國明在分派工作時讓詩曼的下屬很不滿。（熒幕截圖）

馬國明故意和何依婷演吵架戲給大家看。（熒幕截圖）

馬國明利誘何依婷說黃金時間主播之位就是她的。（熒幕截圖）

採訪時遇上持刀威脅

王敏奕入職SKN News被派跟隨李施嬅，當她在等上司回來時，何廣沛就叫她做一單無人願做的噪音投訴。李施嬅回來後就和王敏奕說這個新聞不值得做，但王敏奕就說新聞無分大小，她發現被投訴製造噪音的李國麟是一個網絡紅人，前往他家中採訪時發現有一個警員倒臥在血泊中，李國麟手持利刀向著王敏奕行近。

王敏奕認為單新聞都有可報導的角度。（熒幕截圖）

王敏奕在李國麟家中發現一個倒臥在血泊中的警察，仍不忘拍攝下情況（熒幕截圖）