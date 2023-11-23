陳法拉遭冒認進駐抖音曬素顏真面目　網民質疑憑一細節揭發非本尊

現年41歲的陳法拉近年衝出香港進軍荷李活，已先後拍了多部劇集與電影，成功打入了當地市場。她演出2021早映的Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》，成為首位參演Marvel電影的香港女演員，更是令她人氣爆升。法拉已躍身成為荷李活女星，主力發展國際影視圈的演藝事業，不過她亦沒有放棄中國市場。月前有一個以她名字註冊的抖音帳號，上載了多段她的短片，目前有2.3萬粉絲關注。

《尚氣與十環幫傳奇》中，陳法拉與梁朝偉邂逅的一幕，非常唯美、仙氣十足。《尚氣與十環幫傳奇》電影劇照。（imdb）

其中一段短片是法拉在一家火鍋店，正在用平板電腦看菜單點餐。素顏出鏡的她不惜以真面目示人，展現出最自然美的一面。她突然隨住音樂擺動頭部和身體，表現興奮。此時她身旁有把男士聲音跟她說了句：「Happy birthday」，法拉即面露甜笑表示：「Thank you」，說罷繼續開心點餐，法拉左手無名指上的巨形鑽戒亦十分搶鏡。不過有不少網民不太相信此帳號屬陳法拉本人，覺得她不會玩抖音的，質疑是遭人冒認的假帳號，有網民直指：「真正的陳法拉怎會只得2.3萬粉絲。」

翻查記錄，該段法拉打邊爐短片早於2020年2月25號由她本人於社交網上發布，當時她的法籍老公正在為她慶祝生日。

陳法拉已打入國際市場。(ig圖片)