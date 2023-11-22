蔡卓妍生日開直播預告演唱會大玩Dress Code　暗示會再加場？

今日（22/11）是蔡卓妍（阿Sa）的正日生日，最開心的生日禮物莫過於是Twins明年舉行的8場紅館演唱會，門票今日開售，並在半小時內火速售罄，同日Twins也推出新歌《雙喜樓》，可謂三喜臨門。

今日是阿Sa正日生日。（IG截圖）

粉絲紛紛送上祝福。（IG截圖）

而壽星女今日下午在無預警下，突然在IG開直播，隨即吸引過2000網民觀看，眾人紛紛向阿Sa送上生日祝福。阿Sa表示今晚不會開P，而是與家人及好友在屋企食飯慶祝，順便休息一下。同時她也首度披露演唱會詳情，表示這個演唱會原本是慶祝20週年，所以有些概念已經有，目前也準備得如火如荼，歌都已經揀得七七八八，一定會有大家想聽的歌，不過今次不會有嘉賓。

透露演唱會詳情。（IG截圖）

預告大玩Dress Code。（IG截圖）

阿Sa這個女扮男裝造型是經典之一。（網上截圖）

阿Sa又率先公布今次演唱會上，她和阿嬌計劃大玩Dress Code，個Dress Code就是大家可以打扮成以往Twins曾經的造型入場睇騷，「可以係演唱會造型、廣告造型、電影造型或MV造型都得。肯定笑爆嘴呀！」隨即引起網民熱議，阿Sa還說造型勝出者會有驚喜。

阿Sa獲好友幫她佈置屋企。（IG截圖）

好開心。（IG截圖）

阿Sa又言知道不少人特意從外地回來看她們演唱會，很開心。有不少網民呻買不到門票，要求再加場，阿Sa的回應卻耐人尋味：「我都好想加場，呢啲等公司會宣佈㗎啦！」有網民叫他們起碼要開夠一百幾十場才夠，阿Sa笑說：「係咪想攞咗我哋條老命啊！」至於演唱會上會否再現經典側手翻？阿Sa大賣關子：「唔打你哋鎅唔鎅櫈先？你知我哋都有返咁上下年紀，雖然都打到，但你哋想唔想睇啊？」

Sa爸都有上鏡。（IG截圖）

還有阿Sa愛貓。（IG截圖）

另有粉絲指新歌除了洗腦外，還很繞口，阿Sa也覺得這首歌有難度，對Twins而言是幾新鮮，她未錄音前都練習了很耐，還特登較慢了首歌的速度去慢慢練。又透露將會在演唱會前推出一張EP。

TWINS演唱會門票今日開售，半小時內火速售罄。（大會圖片）

此外，圈中人緣甚佳的阿Sa，亦獲一眾圈中好友為她慶生，包括：阿嬌、容祖兒、吳千語等，相中大家玩得非常盡興，阿Sa留言說：「又按時長大一歲，一切都剛剛好，是一次成長也是一種沉澱，自洽坦然，其實無論在何時，處於什麼年紀，都不應受到年齡的界定，人生不過就是在不停尋找一段又一段的新旅程，只有自己才是人生的指揮官，盡力而為才無畏無悔，感謝時光的眷顧，讓自己比以前更從容、更充實。有朋友、有家人，也擁有很多很多愛我的你們。大家的祝福都收到啦～不管幾歲，快樂萬歲！」

阿Sa獲一眾圈中好友為她慶生。（IG圖片）

阿Sa獲一眾圈中好友為她慶生。（IG圖片）

阿Sa、阿嬌同祖兒。（IG圖片）

姊妹情。（IG圖片）

露出纖腰。（IG圖片）

做心心。（IG圖片）

友情永固。（IG圖片）

邊少得經理人Mani。（IG圖片）