奧斯卡影帝Jamie Foxx涉嫌酒後性侵　撫摸受害女性胸部及生殖器

同時擁有格林美獎與奧斯卡獎的占美霍士(Jamie Foxx),23日被美媒爆料稱,有個匿名女子向法院提出訴訟,指控這名金獎影帝多年前,曾在紐約一家餐廳內部,公然對她進行諸多猥褻行為,甚至差點遭到性侵強暴,所幸同行友人即時發現阻擋,該女子為此被情感障礙的身心問題困擾,多年後決定對占美霍士提告;但在事情曝光後,被告本人或經紀公司都沒有做出任何回應。



根據八卦媒體《TMZ》掌握的訴狀內容,事情發生在2015年8月,當時是在紐約曼哈頓第九大道(9th Ave, New York)上知名餐廳「Catch NYC」的頂樓區域,提告的女子與友人一起進入餐廳用餐,發現隔壁桌就是占美霍士,一群人隨即上前想與明星合照。

根據女子描述,當時已經是凌晨,占美霍士疑似處於喝醉狀態,在合照過程中就不斷以非常親近方式互動,包含稱讚她身材、嗅著女子體香,甚至拉著胳膊帶女子走到角落,開始上下其手和磨蹭,直接用雙手抓住女子胸部和腰部。提告女子表示,雖然她試圖反抗逃脫,而且現場也有服務人員目睹一切,但那個當下沒有人伸出援手。

占美霍士動作愈來愈「深入」,甚至跨過衣物直接觸碰女子私密處,正當一切走向最糟糕的階段,同行友人正好回到座位發現異狀,才讓女子躲過後續危險。事發之後,女子聲稱自己長時間處在痛苦和情感困擾,事隔八年後才有勇氣出面提告,而且不只要讓金獎影帝付出代價,她同時也提告當時自己被侵犯的餐廳與其所有員工。

現年55歲的占美霍士,本名叫Eric Marlon Bishop,是個影歌雙棲的知名人物,音樂科班出身的他,拿過格林美獎、專輯也有不錯的銷售成績,創下近2百萬張銷售量,並獲得雙白金唱片認證,過去經常與肯伊威斯特合作演出。曾出演許多著名電影,像是《同行殺機》(Collateral)、《暴劫現場》(The Kingdom)、《白宮末日》(White House Down)、《奪命西》(A Million Ways to Die in the West)和《單打毒鬥》(Sleepless)等。

