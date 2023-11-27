新手爸爸袁偉豪對粉絲一句說話　獲網民激讚有教養

無綫小生袁偉豪（Ben）日前榮升爸爸，太太張寶兒為他誕下可愛B仔「袁咕碌」，但由於同時拍攝無綫新劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》，所以袁偉豪近排都要深、港兩邊走，不過相信為了賺奶粉，幾辛苦他都覺得值得和開心。就好似日前與太太結婚3週年，袁偉豪就算明知要長途跋涉兼轉幾程車，但他都要從深圳趕回港與太太慶祝，絕對是廿四孝老公兼爸爸。

袁偉豪日前升呢做爸爸，太太張寶兒為他誕下可愛B仔「袁咕碌」。（IG@_bowiecheung）

現在有仔萬事足。（IG@_bowiecheung）

而除了愛錫太太和兒子外，袁偉豪對粉絲也非常好，近日有粉絲去到拍攝現場探班兼向偶像送上祝賀，但始終拍劇的時間通常好難預計，常有超時的情況出現，但一班粉絲依然在守候，袁偉豪也非常好，一完成拍攝便即刻出來跟大家見面，而他見到粉絲時的第一句說話，更令粉絲感到非常窩心。

袁偉豪目前同時要拍攝無綫新劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》，所以近排都要深、港兩邊走。（小紅書截圖）

認真幫粉絲簽名，且有求必應。（小紅書截圖）

當然不少得合照。（小紅書截圖）

早前已有不少粉絲前往拍攝現場見偶像。（小紅書截圖）

大叫：「好帥！」（小紅書截圖）

袁偉豪拍得好開心。（小紅書截圖）

袁偉豪向守候多時的粉絲抱歉說：「唔好意思呀，要你哋等咁耐。」之後還逐一幫粉絲簽名和合照。事後粉絲開心留言說：「阿Ben （井sir）百忙之中幫我們簽名加合照，好有禮貌說不好意思讓我們等那麼久，哈哈，辛苦啦！看著有點疲憊，多多休息哦。另外恭喜你當爸爸啦！」而其他網民見到亦都大讚袁偉豪：「不好意思要你們等，太有教養了」、「當了奶爸感覺氣質都不一樣了…」、「好認真企度簽名 一啲都不敷衍！」等等。

內地網民讚袁偉豪有教養。（小紅書截圖）

袁偉豪獲得內地網民一致讚賞。（小紅書截圖）

其實在深圳拍劇這段期間，袁偉豪已多次被當地市民捕獲，而且他也非常親民，對於合照來者不拒，獲得內地網民一致讚賞。

在深圳拍劇這段期間，袁偉豪已多次被當地市民捕獲，（小紅書截圖）

好有講有笑，（小紅書截圖）

來者不拒。（小紅書截圖）