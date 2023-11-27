張艾嘉兒子12月結婚發文爆相戀經過　大讚未婚妻如「早上的太陽」

張艾嘉。（莫匡堯 攝）

金馬影后張艾嘉兒子、32歲知名設計師王令塵本周六（2日）將於香港舉辦婚禮，與內地超模遊天翼圓婚，日前王令塵再度宣布喜訊，以下為全文：

「2023年12月2日，王令塵先生與遊天翼女士將在香港舉行盛大的婚禮儀式，共續七年愛之契約。借著初冬的暖陽，他們懷著深情的喜悅向大家宣告這一重要時刻。

王令塵與遊天翼相識於一場朋友間的聚會，兩人的戀情始於七年前的那個夜晚，外灘閃爍著的霓虹見證了二人的初遇。一場清晨的邀約，拉開了二人愛情的序幕，此後他們攜手同行，走過的每個時間刻度都是對二人真心相愛的見證。

因為工作的關系，王令塵與遊天翼不得不經常兩地分居，隨著異地戀的模式的開啟，二人不斷地將思念的苦演化成相見的甜，彼此都分外珍惜每次的見面時光。戀愛期間，王令塵成為了遊天翼的守護者，會經常給遊天翼拍照來記錄兩人的甜蜜瞬間，也會在見不到對方的時候去在她的私人電台里，聆聽著她的聲音，一點一滴填補著未相見的遺憾。終於，在於歲末之際，他們給大家獻上了這場跨越時空的愛之舞曲。

這一回，擅長創意的王令塵將婚禮放心地交給遊天翼，在遊天翼眼中，王令塵積極、外向、開朗，“像是早上的太陽”，而自己像“回家時看到的夕陽，帶給人平靜”。因此，她用溫暖的橙橘色作為婚禮現場的主色調，如同夕陽的余暉，讓每位遠道而來的賓客都能能感受到如冬日暖陽般的溫暖。整個現場的氛圍溫柔而寧靜，溫暖的燈光如夕陽墜入地平線，寓意著愛情是一場無法抑制的墜落。這是兩顆心共同追逐著每一個浪漫瞬間的開始，迎接著日升日落的輪回。

七年時光，見證了這段愛情的成長與升華。在溫馨的婚禮儀式上，王令塵先生和遊天翼女士將執手邁入了新的生活篇章。讓我們一同祝福這對新人，願他們的愛情故事如同那永不落幕的夕陽，照亮未來前行的每一步。

關於新郎王令塵（Oscar Wang）：

王令塵是一位跨界藝術家，出生於1990年，現居上海。他在海內外多種文化的浸潤中長大，畢業於英國切爾西藝術與設計學院，並獲得室內空間設計學位。堅信藝術不應被局限於單一的表達方式，秉持著設計無國界的理念，王令塵專注於彌合線上和線下體驗之間的距離，推出引起新一代文化鑒賞家共鳴的的創意項目。

關於新娘遊天翼（Tianyi You）：

遊天翼是一位國際超模，出生於1994年，來自湖北。2010年斬獲第十八屆中國模特大賽的季軍，從此踏上了自己的模特生涯。之後在國際時裝周上的64場走秀讓她先後進入models.com的“hot list”、“top 50”、“money girls”三大榜單，更是讓她在2014年榮獲ELLE頒發的“年度超模”獎。憑借著與Louis Vuitton、Fendi、DIOR等品牌的合作，讓天翼的名字閃耀時尚舞台。她不僅是模特，還涉足電影、電視節目等領域，充分展現出將她多才多藝的一面。如今天翼的職業生涯如同她的名字一樣，正翺翔於時尚與藝術的遼闊天空之中。」

王令塵（IG@mroscarwang）