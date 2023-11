黃心穎選美入行曾為上位小花,沉寂多時轉型做歌手,愛情方面又開花結果,終於同RubberBand鼓手泥鯭(黎萬宏)圓婚,已走出「安心事件」陰霾。

黃心穎與泥鯭正式成婚。(ig圖片)

黃心穎。(ig圖片)

黃心穎榮升人妻後不久,又再發掘新技能。近日她前往學潛水,仲曬出在水中暢泳的片段。黃心穎落水前大感緊張,一臉嚴肅,但之後都順利落水,仲在水中打卡,玩得相當開心。黃心穎曬出合照,發文:「多謝堅sir 呢份咁有創意嘅結婚禮物同悉心教導🙏🏻🫶🏻 Another check off my bucket list 」。

黃心穎做人妻後先學潛水!(IG圖片)

開心。(IG圖片)