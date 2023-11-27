TVB收視｜《新聞女王》最高24.4點稱冠　李佳芯住凶宅收15.3點

翡翠台上周（20日至26日）收視出爐，戲劇與綜藝節目同創佳績。根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，上周首播台慶劇《新聞女王》，跨平台直播收視最高24.4點（157萬觀眾），位列收視榜首。千呼萬喚登場的《亞洲超星團》首播最高收視19.3點（124萬觀眾）成績驕人贏口碑。



上周首播台慶劇《新聞女王》，跨平台直播收視最高24.4點（157萬觀眾），位列收視榜首。

翡翠台公布上周一至五晚各節目收視，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高22.6點（145萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.7點（139萬觀眾）；佘詩曼、馬國明主演的台慶劇《新聞女王》最高收視24.4點（157萬觀眾），較上周大升4.6點；劇集《叠影狙擊》最高收視19.7點（127萬觀眾）；由李佳芯(Ali)、周吉佩擔任主持的綜藝節目《日本18種住法》最高收視15.3點（99萬觀眾）；《無窮之路III-無垠之疆》最高收視16.5點（106萬觀眾）。

劇集《叠影狙擊》最高收視19.7點（127萬觀眾）。

由李佳芯(Ali)、周吉佩擔任主持的綜藝節目《日本18種住法》最高收視15.3點（99萬觀眾）

周六晚播出萬眾期待全身偶像選秀節目《亞洲超星團》，65位超星閃亮登場，精彩跳唱演出贏盡口碑，最高收視19.3點（124萬觀眾）；周日晚播出李思捷主持及監製的《思家大戰》最高收視22.2點（143萬觀眾）；接住播出的歌唱真人騷《中年好聲音2》最高收視21.1點（136萬觀眾）。

周六晚播出萬眾期待全身偶像選秀節目《亞洲超星團》，65位超星閃亮登場，精彩跳唱演出贏盡口碑，最高收視19.3點（124萬觀眾）(《亞洲超星團》截圖)