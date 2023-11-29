郭珮文驕人身材想遮都遮唔住　胸前意外露出引網民騷動

22歲應屆落選港姐郭珮文（Juliana）身材出眾，加上她大方的個性，經常在社交平台大派福利，毫不吝惜地展示其性感身段而深受網民喜愛，獲封新一代「咪神」。

原來郭珮文對Fashion咁有興趣。（IG@julianakpm）

郭珮文這一身打扮比她平時分享到社交平台的相片密實。（IG@julianakpm）

大家平常較多都是見到郭珮文性感一面，原來她對Fashion也非常有興趣，日前，郭珮文就到深水埗參與香港時裝設計師協會舉辦的Fashion Show，而且今次服飾上還一反常態地罕有密實，穿上一條紅色連身短裙的她，輕露蜜蜂腰和大長腿，收起了招牌的深長事業線。

大擺Pose拍照。（IG@julianakpm）

好似瘦了。（IG@julianakpm）

但郭珮文當然不會令網民失望，原來只是暗藏性感，皆因在她分享到社交平台的其中一張相中，可能身材太好的關係，卻意外露出上圍底部，非常誘人，即時引起網民騷動，除了大派心心眼外，有網民戲言指郭珮文「身材太好，蓋也蓋不住的性感」。也有網民關心之前在台慶奪得42萬港元存款獎項的她，買了些甚麼。

遮個側身不得了。（IG@julianakpm）

原來都有少少事業線。（IG@julianakpm）

吸引大批網民留言。（IG@julianakpm）

網民反應熱烈。（IG@julianakpm）

郭珮文雖然在今屆《香港小姐競選》中落敗，但在入行短短時間內，憑著驕人的身材極速上位，人氣、勢頭可謂勁到擋唔住，繼率先獲得拍劇機會，有份拍攝無綫皇牌系列《法證先鋒6：幸存者的救贖》，好運還延續早前台慶，當晚以包剪揼擊敗準新郎馬國明，奪得台慶42萬港元存款獎項，連司儀麥美恩都忍不住重施故技，向郭珮文使出「夾胸攬」令她夾出深長事業線，畫面震撼。

重溫郭珮文台慶當晚得獎一刻。（電視截圖）

司儀麥美恩都忍不住重施故技，向郭珮文使出「夾胸攬」令她夾出深長事業線，畫面震撼。（電視截圖）

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