新聞女王劇情｜佘詩曼向譚俊彥獻身被冷等待 揭開佘上位秘密

何依婷在第8集《新聞女王》劇情中答應讓李施嬅和王敏奕去剪輯，為消防員澄清不是「消防老鼠」的專題。佘詩曼知道後在第9集劇情回到SNK News，向李施嬅提出幫她們一起完成專題，李施嬅想起之前仁心基金選會長時被佘詩曼出賣過，所以並不同意，但是王敏奕卻相信佘詩曼和願意與她合作。

李施嬅不想佘詩曼插手自己的工作。（熒幕截圖）

珠寶大王想向李施嬅動粗

李施嬅跟王敏奕到醫院找到了大廈以前的員工詢問情況，拿到珠寶大王是在消防員到場前，叫人拿走珠寶想騙取保險金的證據後，再去採訪珠寶大王，他很激動想向李施嬅動粗和趕她走，但知道正在拍攝所以不敢亂來；另方面佘詩曼跟何依婷也查到一些資料。

李施嬅找到珠寶大王騙保險金的證據（熒幕截圖）

珠寶大王想向李施嬅動粗。（熒幕截圖）

龔慈恩對佘詩曼的要求

龔慈恩邀請了消防處長到家中看新聞專題，告訴他自己正在幫消防員們澄清。消防處長從龔慈恩拿給他看的資料中，見到有一隻棋掉了出來，龔慈恩說是投名狀，原來她之前曾送過給佘詩曼，意思是要她在SKN News忠心對自己。

龔慈恩邀請了消防處長到家中。（熒幕截圖）

消防處長發現了這隻椇。（熒幕截圖）

龔慈恩在多年前曾說希望佘詩曼幫她看箸SNK New。（熒幕截圖）

麻將枱上表態

龔慈恩找佘詩曼打麻將，當著她面前叫鄧智堅把佘詩曼留在SNK News，更故意打牌給佘詩曼食糊，但她反過來讓龔慈恩食糊，之後龔慈恩將國際象棋中的皇后送給佘詩曼，似乎又有另一翻暗示。

龔慈恩叫鄧智堅把佘詩曼留在SNK News。（熒幕截圖）

昔日戀人變朋友

佘詩曼開心地帶醉去到修車行找譚俊彥聊天，後來攬住他吻起來，他見佘詩曼忽然睡了，以為她是喝多了就為她蓋被讓她睡，而沒有乘虛而入。但其實佘詩曼只是裝睡，於是她就想起以前的事。

佘詩曼借箸醉意擁箸譚俊彥吻起來。（熒幕截圖）

這對舊戀人很又久沒有這樣親熱過。（熒幕截圖）

佘詩曼扮睡了，以為譚俊彥會對她有進一步行動。（熒幕截圖）

但譚俊彥就是讓她睡覺。（熒幕截圖）

佘詩曼回想起以前和譚俊彥的過去。（熒幕截圖）

只是一場偶遇

佘詩曼當年帶著譚俊彥想去拍攝賊王搶劫的畫面，但是等了一個晚上都沒有動靜，二人正在離開時，譚俊彥見到賊王來了，佘詩曼拿起電話想報警但是停了下來，譚俊彥拿起攝錄拍攝，並把佘詩曼推上採訪車上。

佘詩曼回想當日去找劫匪，但人家並沒有理會她。（熒幕截圖）

佘詩曼和譚俊彥去等賊王，但沒有等到。（熒幕截圖）

怎知在他們離開時郤遇上賊王。（熒幕截圖）

譚俊彥推佘詩曼上車，自己去拍攝。（熒幕截圖）

佘詩曼要捍衛主播之位

這時來一個警員撞見賊王，於是發生警匪槍戰，譚俊彥被槍打中了腿，佘詩曼下車看他時，他就把攝錄機交給佘詩曼叫她繼續拍攝。佘詩曼因拍檔到這搶劫畫面升職，代替了前上司車婉婉成為主播，她當時就發誓要捍衛這個譚俊彥用下半生換來的位置。

譚俊彥拍攝到警匪槍戰。（熒幕截圖）

譚俊彥的腳被槍傷。（熒幕截圖）

譚俊彥叫佘詩曼去繼續拍攝。（熒幕截圖）

佘詩曼拍攝到這次槍戰獨家。（熒幕截圖）

佘詩曼因此上位，取代車婉婉成為主播。（熒幕截圖）

佘詩曼重新整頓

佘詩曼正式回到SNK News後，要所有人整理從年初到現在的資料，從中找出可以報導的，並再次想將李施嬅拉到自己的一邊，依然是被拒絕。李施嬅在松柏集團的記者會上，發現他們建造的橋樑有品質問題，但鄧智堅怕會得罪香港首富而不肯報導。

佘詩曼要同事重新做功課。（熒幕截圖）

李施嬅發現松柏集團的橋有間題。（熒幕截圖）

王敏奕被馬國明指不專業

王敏奕在報導早上新聞時不停撥頭髮，馬國明說她不專業要她扎起頭髮，但現場沒有髮型師，王敏奕本來是堅持不理會，但後來在廣告時間就自行解決了這問題。李施嬅繼續查松柏集團，想不到之後一宗消息比她查到的更震撼。

李施嬅繼續調查松柏集團。（熒幕截圖）

王敏奕在直播時不繼撥頭髮。（熒幕截圖）

馬國明非常不滿，要她扎起頭髮。（熒幕截圖）