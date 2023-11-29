新聞女王劇情｜佘詩曼向譚俊彥獻身被冷等待 揭開佘上位秘密
何依婷在第8集《新聞女王》劇情中答應讓李施嬅和王敏奕去剪輯，為消防員澄清不是「消防老鼠」的專題。佘詩曼知道後在第9集劇情回到SNK News，向李施嬅提出幫她們一起完成專題，李施嬅想起之前仁心基金選會長時被佘詩曼出賣過，所以並不同意，但是王敏奕卻相信佘詩曼和願意與她合作。
珠寶大王想向李施嬅動粗
李施嬅跟王敏奕到醫院找到了大廈以前的員工詢問情況，拿到珠寶大王是在消防員到場前，叫人拿走珠寶想騙取保險金的證據後，再去採訪珠寶大王，他很激動想向李施嬅動粗和趕她走，但知道正在拍攝所以不敢亂來；另方面佘詩曼跟何依婷也查到一些資料。
龔慈恩對佘詩曼的要求
龔慈恩邀請了消防處長到家中看新聞專題，告訴他自己正在幫消防員們澄清。消防處長從龔慈恩拿給他看的資料中，見到有一隻棋掉了出來，龔慈恩說是投名狀，原來她之前曾送過給佘詩曼，意思是要她在SKN News忠心對自己。
麻將枱上表態
龔慈恩找佘詩曼打麻將，當著她面前叫鄧智堅把佘詩曼留在SNK News，更故意打牌給佘詩曼食糊，但她反過來讓龔慈恩食糊，之後龔慈恩將國際象棋中的皇后送給佘詩曼，似乎又有另一翻暗示。
昔日戀人變朋友
佘詩曼開心地帶醉去到修車行找譚俊彥聊天，後來攬住他吻起來，他見佘詩曼忽然睡了，以為她是喝多了就為她蓋被讓她睡，而沒有乘虛而入。但其實佘詩曼只是裝睡，於是她就想起以前的事。
只是一場偶遇
佘詩曼當年帶著譚俊彥想去拍攝賊王搶劫的畫面，但是等了一個晚上都沒有動靜，二人正在離開時，譚俊彥見到賊王來了，佘詩曼拿起電話想報警但是停了下來，譚俊彥拿起攝錄拍攝，並把佘詩曼推上採訪車上。
佘詩曼要捍衛主播之位
這時來一個警員撞見賊王，於是發生警匪槍戰，譚俊彥被槍打中了腿，佘詩曼下車看他時，他就把攝錄機交給佘詩曼叫她繼續拍攝。佘詩曼因拍檔到這搶劫畫面升職，代替了前上司車婉婉成為主播，她當時就發誓要捍衛這個譚俊彥用下半生換來的位置。
佘詩曼重新整頓
佘詩曼正式回到SNK News後，要所有人整理從年初到現在的資料，從中找出可以報導的，並再次想將李施嬅拉到自己的一邊，依然是被拒絕。李施嬅在松柏集團的記者會上，發現他們建造的橋樑有品質問題，但鄧智堅怕會得罪香港首富而不肯報導。
王敏奕被馬國明指不專業
王敏奕在報導早上新聞時不停撥頭髮，馬國明說她不專業要她扎起頭髮，但現場沒有髮型師，王敏奕本來是堅持不理會，但後來在廣告時間就自行解決了這問題。李施嬅繼續查松柏集團，想不到之後一宗消息比她查到的更震撼。