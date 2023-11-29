Lisa現身歐聯賽場撐巴黎聖日耳門　曾與球隊當家球星傳緋聞

巴黎聖日耳門主場迎戰紐卡素的歐聯賽事，香港時間今晨（29/11）4點進行，兩隊經過90分鐘激戰，最後比數1比1握手言和，由於巴黎聖日耳門雲集世界眾多球星，故賽事吸引不少名人明星入場欣賞賽事，當中就包括韓國女子天團BLACKPINK成員Lisa。

Lisa現身歐聯賽場撐巴黎聖日耳門。（視覺中國）

看得好開心。（視覺中國）

雖然Lisa早前登上法國巴黎節目「瘋馬秀」後引起熱議，但她一於少理做返自己，而且對巴黎這個城市似乎更是情有獨鍾。香港時間今晨，Lisa又現身王子公園球場，觀賞巴黎聖日耳門主場迎戰紐卡素的歐聯賽事，雖然Lisa一身黑色打扮低調，但仍被場內球迷認出，從相片中，見到Lisa看得非常肉緊和投入，當主隊巴黎聖日耳門入波時，跟隨現場主隊球迷一齊振臂高呼，平時表演台上自信十足，性感非常的她，頓時變了一名小球迷。

仲好肉緊。（視覺中國）

當主隊巴黎聖日耳門入波時，Lisa跟隨現場主隊球迷一齊振臂高呼。（視覺中國）

其實Lisa同巴黎聖日耳門都有點關係，之前她曾與Instagram曬出與球隊當家球星尼馬頭貼頭的合照，尼馬亦隨即轉發Lisa的限時動態，當時就有粉絲猜測，應該是二人的私下約會，更因而傳出緋聞。亦有眼利的網民留意到，尼馬早已暗地裡喜歡Lisa一段時間，是位不折不扣的「Blink」，事關尼馬曾多次在 Twitter 上轉發 BLACKPINK 的歌曲，又曾經播放《How You Like That》高興跳舞，又被捕捉到多次點讚Lisa的帖文。而今次，雖然尼馬目前受重傷未能為球隊披掛上陣，但Lisa依然到場支持，看來她都是巴黎聖日耳門的球迷。

Lisa晒和尼馬同框合照。(IG@lalalalisa_m)

打給尼馬？（視覺中國）

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