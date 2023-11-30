新聞女王｜佘詩曼也是靠他上位　身為之狄龍之子譚俊彥從未有優勢

在現正播放的TVB台慶劇《新聞女王》中，譚俊彥飾演的子傑可以說是讓佘詩曼成為「新聞女王」的關鍵人物。他本來是SNK News的傑出攝影師，在將會離開香港到外國工作前，一次偶然和佘詩曼拍攝到「賊王」犯案的過程，他的腳被流彈擊中受傷，從此改變了一生，去了做修車，和佘詩曼的關係亦變成朋友。

佘詩曼在《新聞女王》中是因為譚俊彥才坐上主播庂位。（圖：熒幕截圖）

演藝世家的光環

譚俊彥出生演藝世家，其父母分別是影帝狄龍（原名：譚富榮）和演員陶敏明，表兄姊分別是藝人林珊珊、林海峰及林曉峰，妻子是中國內地女演員任祉妍，可以說是演藝世家。譚俊彥這個名字由著名導演張徹所改，他一出道大家還未記得他的名字，都會知他是「狄龍個仔」，但這個身份對他而言並沒有甚麽優勢。

譚俊彥說從少狄龍對他的管教就很嚴。（資料圖片）

為家人在香港從新開始

譚俊彥早前在《萬千星輝賀台慶2030》中，和鄧智堅一同演出《給十年後的我》時，就說出道後演過不少演員甲、路人甲、強姦犯。23年前譚俊彥做過歌手，北上拍電影從低做起，8 年前在人人北上握金時，他郤簽約TVB，由電影轉到電視，原因是因為家庭，想每日放工後就可以回家見到仔女。

譚俊彥為了家人而回流港。（圖：譚俊彥微博）

懷疑了自己２０年

有一個得過三次影帝的爸爸，所演的《英雄本色》更是很多人心中的經典電影，作為他的兒子會否感到有壓力？譚俊彥說：「好大壓呀。」不過譚俊彥也非常爭氣，2021年憑《換命真相》成為視帝，他坦言最初入行20年一直都掙扎是否適合這個圈子，到近3 年才踏實下來。

譚俊彥入行也是從小角色開始。（圖：譚俊彥微博）

嚴父的教導

譚俊彥多次講過爸爸狄龍是個嚴父，在他得到視帝當晚，TVB娛樂新聞台記者訪問他時，狄龍竟突然插入訪問，一臉嚴肅地說：「 我知道我個仔因為我做呢行，唔想衰畀我睇，呢樣我都贊成﹗我鍾意用理性，多過感情角度去睇件事﹗我想話你知，你要感激過去、努力當下、放眼未來，你有幾大嘅能力就有幾大嘅責任，當然要用行為用工作去報答支持你嘅人，今日你好幸運，但同你一齊競爭嘅人嘅技巧，唔一定輸過你，只不過輸咗個運氣畀你﹗」

成為視帝令譚俊彥對自己多了份信心。（圖：熒幕截圖）

努力和謙虛

接續狄龍再說：「如果你有你嘅初心，你要對你屋企人，對你嘅小朋友，對太太對媽咪努力﹗因為時間係有限， 我哋七十幾歲人，唔知睇得幾多時間，但我好感激你，為咗你嘅工作唔使令我難過，而付出咁大嘅努力，去追求你嘅成功，但你要知道你付出咗好多，我都付出咗好多﹗」狄龍還強調譚俊彥得奬後也要謙虛。

狄龍公開教仔，果然是個嚴父。（圖：熒幕截圖）

標準暖男一個

在《新聞女王》現時的劇情中，譚俊彥和佘詩曼雖然再不是戀人關係，但在她心中譚俊彥始終是一個特別的存在，每她遇上因困難，心情欠佳，就會去找譚俊彥，問他的意見，從他那裡得到安慰。現實中譚俊彥也是個暖男爸爸，會攬住仔女說：「我好掛住你」，如果要離開香港工作，會帶仔女所畫的畫、字條在身不時出來看。

每當佘詩曼遇上問題就會去找譚俊彥。（圖：熒幕截圖）