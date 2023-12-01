顧修全博士離世享年73歲 92年曾預言周星馳會退居幕後

心理學權威顧修全博士於十一月廿九日因肺病離世，享年73歲。彌留時親人和徒弟在場，安詳離開人間。

顧修全博士博士（圖：顧修全微博）

顧修全博80至90年代經常出現在各大傳媒，1992年他在鄭裕玲主持的《鄭裕玲星夜傾情》節目中，他從周星馳面型說，他的無厘頭是一種無奈，是一種不開心。他為人聰明上進心很強，所以不肯屈居在別人之下，喜歡操縱人，而不喜歡被人操縱，將來會做老闆。結果周星馳從電影《美人魚》開始就退居幕後做導演和監製，所以顧修全博士當年的這番話很多人都說他真是神預言。

顧修全博士在992 年己經預測到周星馳會自立門戶做老闆。（《逃學威龍》劇照）

顧修全博士在今年證實患上肝癌，並己經由肝臟科權威范上達教授、陳詩正教授為他做手術成功將腫瘤切除，之後癌細胞指標回復正常狀態。他康復出院後，曾到日本接受癌症治療專家林麗君博士，和知名腫瘤科醫生藤田成晴的細胞免疫治療以防止肝癌復發。他亦積極維持健康身體，治療後情況理想。顧修全博士多年前曾經中風, 所以要以輪椅代步，早前他開始做運動和接受物理治療練習行路，亦有很好成績。但因之前曾確診新冠肺炎，令肺功能衰進，最後因肺炎離世。

顧修全博士早年就已經將西方心理學結合東方道家思想，他主張用智慧、學識和所長幫助心理病患者。並宣揚和傳承道家學說，門下學生眾多。顧修全博士撰寫過不少書籍如：《疾病的心因》，當中《自我創富學》在中港兩地屢創銷售紀錄；他晚年生活轉為低調，一直默默地捐款行善，並無條件幫助有需要人士。