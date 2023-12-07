新聞女王劇情11-15集｜佘詩曼出手拯救何依婷 李施嬅高海寧合作

《新聞女王》第10集劇情元旦寶寶的父母向SNK News 提出訴訟，佘詩曼解決了這事後，收到匿名投訴指控馬國明性騷擾女同事。高海寧取代何依婷成為佘詩曼的左右手，她會否得到信任，還是會幫馬國明做間諜……

《新聞女王》第11集劇情劇透

有匿名消息舉報指SNK News 有高層收受賄賂和性騷擾女同事，所有的證據全都指向馬國明，他開始猜測是誰陷害自己。

馬國明被指收受賄賂和性騷擾女同事（圖：熒幕截圖）

關於元旦寶寶一事，李施嬅向對方列出全部訴訟費用，希望能說服對方不要打官司；怎料馬國明郤去引導男方指控佘詩曼……

李施嬅向元旦寶寶媽媽遊說。（圖：熒幕截圖）

在調查會議上，佘詩曼得到何廣沛幫助，揭破元旦寶寶的父母存心騙取賠償，希望幫孩子治病，於是主動提出成立基金幫助病患兒童，雙方最終同意和解。事件雖然得到解決，加上有李施嬅力撐，但最終王敏奕還是被調到網誌部。

何廣沛幫助佘詩曼擺平。（圖：熒幕截圖）

高層會議中，佘詩曼展示一封匿名電郵，內文控訴被電視部男主播性騷擾，矛頭直指馬國明！佘詩曼負責調查事件，並約見所有女同事了解……

《新聞女王》第12集劇情劇透

舊區重建在即，李施嬅故地重遊，憶起多年前曾在此處與馬國明合作一起採訪……

性騷擾事件持續發酵，佘詩曼藉機要馬國明暫停出任主播。何依婷四出尋找性騷擾的投訴者，原來是新聞部的化粧師鄺潔盈。馬國明又再出招，爆出佘詩曼早就收過關於馬國明的投訴但作出冷處理，結果新聞部兩大高層也捲入MeToo事件。

鄺潔盈覺得自己被馬國明性騷擾。（圖：熒幕截圖）

與此同時網上爆料再升級，李施嬅與馬國明浸溫泉的相片在討論區被爆，最後驚動龔慈恩直闖新聞部了解事件。馬國明憶起與李施嬅交往一事，當時李施嬅不願介入馬國明的婚姻而主動分手。

李施嬅不想做第三者而與馬國明分手。（圖：熒幕截圖）

性騷擾事件的調查一直未有結果，鄧智堅向佘詩曼施壓，要停止調查並讓馬國明復任主播。佘詩曼收到何依婷與馬國明私傳訊息，原來是高海寧早就將馬國明的行程公開給佘詩曼，讓她知道何依婷與馬國明的關係，佘詩曼盤算了怎橏處理這事……

《新聞女王》第13集劇情劇透

SNK內部會議中，李施嬅提出要網上直播向公眾解釋辦公室MeToo事件，直播過程中馬國明直認與何依婷的情侶關係，何依婷煽動鄺潔楹現身指證馬國明。直播大會上，王敏奕擔任主持，馬國明嘗試澄清與李施嬅當年情事，更公開與曉薇的戀情……正當大家以為一切告一段落，曉薇卻發現鄺潔盈於雜物室內自殘輕生。

鄺潔楹自殺令性騷擾事件更加讓大家覺得有內情。（圖：熒幕截圖）

佘詩曼在眾人面前力捧高海寧，原來她已向佘詩曼投靠。所謂馬國明性騷擾其實只是一場誤會，事件表面看似解決，但龔慈恩已決定另立山頭，培植網誌部同時親自招攬李施嬅成為第三方勢力。馬國明去探望鄺潔盈，知悉性騷擾原來係一場誤會，部署利用以此事反擊……

龔慈恩希望李施嬅成為第三勢力。（圖：熒幕截圖）

《新聞女王》第14集劇情劇透

何依婷當年在同學輩壓力下，把垃圾擲向拾荒婦人，和不敢承認拾荒婦是其母親。高海寧跟着警方來到時鐘酒店執行掃黃行動，突然一個疑似援交少女為了逃避警方追捕，竟然逃出大廈外，在逃跑中被汽車撞倒。

何依婷在直播中見到妹妹出事。（圖：熒幕截圖）

高海寧從蛛絲馬跡中猜到少女可能與何依婷有關，卻故意隱瞞直播室，要何依婷在直播中出醜！何依婷目睹妹妹陳若思出事不懂反應。及後，何依婷被調到網誌部投閒置散，更不時出現幻覺。高海寧成功踢走何依婷，佘詩曼卻只當她是替代品任意，高海寧只能忍氣吞聲。

大家不知所措時，靠佘詩曼處理好直播能出街。（圖：熒幕截圖）

《新聞女王》第15集劇情劇透

佘詩曼第一次見何依婷就覺得其性格特質，並決定幫她做假的高學歷。何依婷在妹妹去世後不時出現幻覺，需要見醫生……國際傳出重大消息，能即時傳譯的李施嬅再受重用。高海寧得悉父親入住的護老院發生疑似虐老事件，她和李施嬅一起揭破事件，並將父親接回家中照顧。

李施嬅能做即時傳譯。（圖：熒幕截圖）

排球錦標賽即將舉行，萬華女子隊如能順利晉級，將赴韓國繼續賽事。在此緊要關頭，網上卻傳出疑似教練性侵的帖文。王敏奕追查萬華排球隊性醜聞一事，怎料卻令隊長何沛珈受傷……