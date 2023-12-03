梁朝偉夫妻私下交談片段曝光　劉嘉玲一秒變臉表情惹網民無限聯想

現年61歲的國際影帝梁朝偉（偉仔）與57歲的老婆劉嘉玲由拍拖到結婚相愛35年，至今一直十分恩愛，雖然月前曾傳出偉仔秘密交往現年25歲的內地女歌手程瀟，但如此無稽謠言並沒有影響偉仔和嘉玲的夫妻感情。兩人依舊深愛着彼此，繼續經常拍拖出雙入對，恩愛之情羨煞旁人。嘉玲亦不時於社交網分享她和老公的生活點滴，更新狀況。上月偉仔和嘉玲孖公仔出席《第36屆中國電影節金雞獎頒獎典禮》，除了嘉玲自己post於社交網的靚相，也有不少網民公開了當日兩人在鏡頭以外的情況。

梁朝偉與劉嘉玲拍拖出席《第36屆中國電影節金雞獎頒獎典禮》。(ig圖片)

近日有網民於社交網分享了梁朝偉與劉嘉玲出席該頒獎典禮，一起坐在台上的視頻，並以「看這個表情一顆棒棒糖是哄不好了」來形容當時嘉玲面上的表情。從視頻中可見，偉仔和嘉玲平排而坐，期間嘉玲把臉湊向偉仔，細細聲在他耳邊說話，跟老公「咬耳仔」聊了幾句。偉仔亦一副專心地聽老婆講話，聽罷輕輕搖搖頭說了一句，從口型看來似是「唔知道。」此時嘉玲即面露一副狀甚不滿的表情，一秒變臉，惹來網民的熱議，她與偉仔的對話內容引起網民無限聯想。有網民就猜想說：「劉嘉玲的表情就是跟你說了也白說，說半天沒聽懂，也沒解決問題。」

偉仔和嘉玲一向恩愛。(ig圖片)

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