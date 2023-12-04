郭珮文靚女好友擁超完美身材 網民跪求即刻出道

應屆落選港姐郭珮文（Juliana）身材好，已經不是秘密，而且她還非常識運用社交平台，頻頻派福利圖保持人氣。近日，她就找來一位索爆靚女好友一齊拍片，片中她們一人抱住一隻貓，將牠們擺在頭上當作皮草帽子，伴隨著音樂扭動身體跳舞賣萌。

兩位女仔都好可愛。（IG@julianakpm）

身材仲好火辣。（IG@julianakpm）

而這段片除了展示出兩位靚女可愛一面之外，她們的服裝也相當有看頭，二人同樣穿上黑色吊帶貼身背心示人，驕人上圍頓時表露無遺，加上她們在鏡頭前不斷跳下跳下，畫面相當性感火辣，簡直是震撼了網民的眼球，絕對是「可鹽可甜」。網民看完都留言大讚：「好正啊」、「好索，身材好正」等等。

兩人手上嘅原來係兩隻可愛貓貓。（IG@julianakpm）

Mizuki Shinatani身材正，樣子甜美搶晒Fo。（IG@julianakpm）

2人獲網民大讚。（IG@julianakpm）

然而網民總是愛新鮮，可能就連郭珮文自己都無諗過，在今次條片裡面，自己居然被好朋友搶Fo，不少網民都讚女友人不只身材好，而且樣子甜美，尤其對方對住鏡頭「嘟嘴」那幾下，真的定力少點也不行。

郭珮文擁有S型身材。（IG@julianakpm）

非常火辣。（IG@julianakpm）

Mizuki Shinatani弗到爆。（IG@shinatanimizuki）

好大個....太陽。（IG@shinatanimizuki）

網民亦隨即把郭珮文這位索爆女友人起底，原來她的名字叫Mizuki Shinatani，是一名港日混血兒，更重要的是她的身材與郭珮文同樣火辣誘人，愛在社交平台上分享性感身材，低胸吊帶背心、比堅尼、晚裝、超短貼身裙等造型統統有；當中不少更是出自郭珮文的鏡頭下。

Mizuki Shinatani的IG有好多靚相。（IG@shinatanimizuki）

背心Look。（IG@shinatanimizuki）

超短裙晒腿look。（IG@shinatanimizuki）

可能唯一扣分的就是，當中有張相，她與一位型男齊齊穿上和服扮咀嘴，相信暫時應該名花有主。雖然如此，不過一眾網民似乎不多介意，當中更有人留言：「醉噯架妹」、甚至「跪求即刻出道！」可見非常受歡迎。

網民反應熱烈。（IG@shinatanimizuki）

按此圖集睇更多Mizuki Shinatani靚相：

+ 14

重溫更多郭珮文靚相：